"Засуджений" окупантами до страти Брагім Саадун має українське громадянство

Батько "засудженого" російськими окупантами Брагіма Саадуна заявив, що його син має українське громадянство. Саме тому до нього треба ставитись як до військовополоненого.

Відповідну інформацію повідомив журналістам батько хлопця. Він також розповів, що його син служив у Збройних Силах України ще до повномасштабного нападу Росії на Україну.

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"Засуджений" ворогами марокканець має українське громадянство

Батько "засудженого" окупантами на Донеччині військового розповів, що його син отримав громадянство України ще в 2020 році.

Пояснив, що це трапилось після того, як Брагім Саадун рік прослужив у Збройних Силах України. Батько також пояснив, що:

це було потрібно, щоб вивчати аерокосмічні технології в університеті у Києві;

Брагім Саадун здався добровільно, тому має утримуватися як військовополонений;

​​його сім'я не має контакту з адвокатом сина.

Варто пригадати, що Брагіма Саадуна та ще двох іноземних громадян російські окупанти засудили до смертної кари.

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Коротко про незаконне засудження іноземців

9 червня 2022 року донецькі бойовики визнали "винними" та "засудили" до смертної кари двох британців і марокканця, яких захопили російські війська в полон під час війни в Україні. Мовиться про Шона Піннера, Ейдена Есліна та Саадуна Брагіма відповідно.

У полон російських окупантів іноземці потрапили у Маріуполі.

Про 28-річного Ейдена Асліна відомо, що він ще у 2018 році переїхав до Миколаєва, де став морським піхотинцем. Також він одружився з українкою. Раніше Аслан вже воював з курдськими збройними підрозділами в Сирії проти так званої Ісламської держави. На фото та відео пропагандистів чоловік виглядав побитим і з набряками, наче його катували.

Щодо Шона Піннера відомо, що він був старшим солдатом у британській армії, проте 4 роки тому переїхав в Україну, щоб використати свій попередній досвід у війні проти Росії. Вкінці року мав завершитись 3-річний контракт Піннера.

У Лондоні відреагували на інцидент. Речник Бориса Джонсона сказав, що відповідно до Женевської конвенції військовополонені мають статус учасників бойових дій та не можуть притягуватися за це до відповідальності.

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