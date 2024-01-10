Росія хоче створити на Харківщині "буферну зону": на кого розраховані подібні вкиди

В Інституті вивчення війни зазначили, що загарбники заявляють про те, що хочуть створити "буферну зону" на Харківщині. Усе, аби "не допустити обстрілів Бєлгородщини". Та це, очевидно, наративи та заспокоєння для внутрішнього населення.

Таку думку 24 Каналу висловив співдиректор програм міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник, зауваживши, що не можна виключати того, що події в Бєлгороді можуть спонукати Кремль переглянути пріоритети наступальних операцій. До слова, аналітики переконані, що найближчим часом росіяни не зможуть реалізувати свій план.

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"При тому, що намагалися максимально вони перебити інформацію іншими новинами, усе одно пішов резонанс. Принаймні, по цих прикордонних регіонах. Не виключав би, що можливий перегляд стратегії", – сказав Мельник.

Тобто росіяни можуть перекинути сили, наприклад, із тих напрямків, де вони нині інтенсивно атакують, на Бєлгородський напрямок. Там вони можуть намагатися досягнути принаймні локальних "успіхів".

Ворога треба зупинити

У Росії подібні ідеї щодо "буферної зони" висувають регулярно. При цьому ворог має чималі "апетити" щодо території України.

Там нова ініціатива лунає, що "Ні-ні, ні, на цьому ми не зупинимося. І отой рубіж, якого треба "досягти", – це щонайменше лівий берег Дніпра. А тоді вже звичайно Київ". Там ще вони дискутують щодо Львівської області,

– розповів співдиректор програм міжнародної безпеки Центру Разумкова.

Однак варто розуміти, що країна-агресорка сама не зупиниться, якщо її не зупинити.

"Бєлгород, Бєлгородська область – там вже нікому не треба пояснювати, що війна прийшла на їхню територію. І що ця війна прийшла після того, як Путін почав так звану "СВО", – додав Олексій Мельник.

Чи є загроза для Харківщини