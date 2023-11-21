Одна з вимог ЄС: Рада у першому читанні підтримала збільшення штату детективів НАБУ

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про збільшення штату Національного антикорупційного бюро. Це одна з вимог вступу України до Євросоюзу.

Підтримали законопроєкт №10203-1 у першому читанні 323 депутати. Ним передбачено щорічне збільшення штатної чисельності детективів НАБУ.

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Нардеп Ярослав Юрчишин уточнив, що народні обранці підтримали збільшення детективів НАБУ та вдосконалення системи декларування лише за основу, а не в цілому, як пропонував комітет.

За його словами, це створює певні часові рамки, адже тепер Рада повинна встигнути схвалити законопроєкт до 14 грудня. Саме тоді Рада Європи вирішуватиме давати чи ні зелене світло членству України в ЄС.

Скільки усього є детективів НАБУ

Зауважимо, що наразі штатна чисельність співробітників НАБУ сягає 700 детективів. Законопроєкт передбачає поетапне проведення конкурсів на заміщення додаткових вакантних посад:

у 2024 році – на 100 посад;

у 2025 році – на 100 посад;

у 2026 році – на 100 посад.

Крім того, Рада у першому читанні ухвалила законопроєкти про можливість НАЗК перевіряти майно, набуте до початку публічної служби.

Збільшення штату НАБУ – одна з вимог вступу до ЄС

Річ у тім, що у рішенні Єврокомісії щодо початку переговорів про вступ до ЄС вказано чотири вимоги. Саме вони є передумовою "зеленого світла" для України ще у березні 2024 року.

До того часу Верховна Рада має: