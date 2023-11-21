Одно из требований ЕС: Рада в первом чтении поддержала увеличение штата детективов НАБУ

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об увеличении штата Национального антикоррупционного бюро. Это одно из требований вступления Украины в Евросоюз.

Поддержали законопроект №10203-1 в первом чтении 323 депутата. Им предусмотрено ежегодное увеличение штатной численности детективов НАБУ.

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Нардеп Ярослав Юрчишин уточнил, что народные избранники поддержали увеличение детективов НАБУ и усовершенствование системы декларирования только за основу, а не в целом, как предлагал комитет.

По его словам, это создает определенные временные рамки, ведь теперь Рада должна успеть одобрить законопроект до 14 декабря. Именно тогда Совет Європы будет решать, давать или нет зеленый свет членству Украины в ЕС.

Сколько всего есть детективов НАБУ

Отметим, что в настоящее время штатная численность сотрудников НАБУ составляет 700 детективов. Законопроект предусматривает поэтапное проведение конкурсов на замещение дополнительных вакантных должностей:

в 2024 году – на 100 должностей;

в 2025 году – на 100 должностей;

в 2026 году – на 100 должностей.

Кроме того, Рада в первом чтении приняла законопроекты о возможности НАПК проверять имущество, приобретенное до начала публичной службы.

Увеличение штата НАБУ – одно из требований вступления в ЕС

Дело в том, что в решении Еврокомиссии о начале переговоров о вступлении в ЕС указано четыре требования. Именно они являются предпосылкой "зеленого света" для Украины в марте 2024 года.

До этого времени Верховная Рада должна: