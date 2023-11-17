По данным КМИС, сфера борьбы с коррупцией является второй главной проблемой для общества по мнению украинцев.

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Больше чем недобропорядочность наших граждан беспокоит только российская агрессия. Примечательно, что искоренение коррупции является главным нашим шагом на пути в Европейский Союз. Большинство рекомендаций нам, как стране-кандидату, прямо или непосредственно касаются этой темы, и в промежуточном заключении Еврокомиссии этому уделили немало внимания.

Предлагаю исследовать, где мы предприняли правильные шаги, а в каких аспектах борьбы с коррупцией следует работать дальше.

Что уже исполнено?

Если обращать внимание сугубо на борьбу с коррупцией и касающиеся требования Еврокомиссии, то наши партнеры полностью нам засчитали такие критерии:

создание комплексной антикоррупционной базы . В этом пункте, прежде всего, речь идет о принятии Антикоррупционной стратегии и утверждении Государственной антикоррупционной программы на 2023 – 2025 годы и ее выполнении. Пусть к реализации могут возникать вопросы, ведь предварительно программа была рассчитана на 2021 – 2025 годы, но сам факт того, что это требование мы выполнили, уже радует. Зачет от экзаменаторов получили – и это победа;

. В этом пункте, прежде всего, речь идет о принятии Антикоррупционной стратегии и утверждении Государственной антикоррупционной программы на 2023 – 2025 годы и ее выполнении. Пусть к реализации могут возникать вопросы, ведь предварительно программа была рассчитана на 2021 – 2025 годы, но сам факт того, что это требование мы выполнили, уже радует. Зачет от экзаменаторов получили – и это победа; назначение руководителей ключевых антикоррупционных ведомств . САП и НАБУ своих председателей получили после предоставления нам требований в 2022 году, в других структурах (НАПК, ГБР) этой проблемы и не было. Поэтому в этом вопросе сомнений быть и не могло – выполнено на 100%;

. САП и НАБУ своих председателей получили после предоставления нам требований в 2022 году, в других структурах (НАПК, ГБР) этой проблемы и не было. Поэтому в этом вопросе сомнений быть и не могло – выполнено на 100%; улучшение результатов в расследованиях , судебных разбирательствах и вынесении судебных решений по делам о коррупции на высоком уровне. В заключении отметили активизацию в расследованиях и усиление сотрудничества между НАБУ и САП. Это стало возможным благодаря назначению глав этих ведомств;

, судебных разбирательствах и вынесении судебных решений В заключении отметили активизацию в расследованиях и усиление сотрудничества между НАБУ и САП. Это стало возможным благодаря назначению глав этих ведомств; восстановление системы е-декларирования чиновников и открытие деклараций для граждан. Многострадальный законопроект приняли именно благодаря давлению неравнодушных представителей общества.

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Что впереди?

В 10% кроется самое интересное, ведь значительная часть нашего пути к евроинтеграции проходит именно через изменения в антикоррупционном законодательстве. Фактически есть три главных критерия в этом направлении, которые нам нужно завершить.

1. Изъять из Закона "О предотвращении коррупции" положения, ограничивающие полномочия НАПК. Не секрет, что для максимальной эффективности антикоррупционные органы должны действовать автономно, без давления власти и с минимальным количеством ограничений. Следовательно, Еврокомиссия настойчиво советует нам изъять положения, ограничивающие возможность НАПК проверять имущество, полученное декларантами до вступления на государственную службу.

12 октября Верховная рада приняла инициативу о возобновлении е-декларирования, но в ней есть определенные послабления, если сравнивать с предыдущим законодательством.

К примеру, НАПК не будет проверять, каким образом декларант получил квартиры или авто до того, как стал госслужащим. Еврокомиссия требует от нас предоставить больше возможностей НАПК для таких проверок.

Пока Кабмин попытается исправить эту ситуацию своими предложениями изменений (№10262) в Закон. Согласно инициативе правительства, Раде предлагают убрать положения, уменьшающие эффективность механизма декларирования активов. Ждем голосования и, надеюсь, поддержим парламентом эту инициативу, чтобы отвечать требованиям европейских экзаменаторов.

2. Увеличить штат НАБУ, прокуроров САП и судей ВАКС. Нынешняя нагрузка на нашу антикоррупционную систему слишком большая, поэтому такое требование вполне логично. Недавно был зарегистрирован правительственный законопроект (№10203-1), предусматривающий поэтапное увеличение количества сотрудников НАБУ на 300 человек (по сто в течение каждого из последующих лет).

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3. Усовершенствовать процедуру отбора Председателя САП и его ключевых должностных лиц. Ключевое требование к нам заключается в том, чтобы предоставить максимум независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

В Раде уже зарегистрированы три законопроекта по усилению самостоятельности САП: правительственный (№10060) и два альтернативных, однако ни один из них не совершенен.

Хотя и все предоставляют САП статус отдельного юридического лица, право главе ведомства самостоятельно определять структуру и штат и обновление правил отбора на должности заместителей руководителя САП и прокуроров. Все три законопроекта находятся на проработке Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Каждый из них имеет право на жизнь только в условиях качественного редактирования и вычитки.

Перспективы

Пока я положительно оцениваю выполнение Украиной требований на вступление в ЕС. Не без ошибок, но если взять только сухие факты (большинство рекомендаций выполнены на 100%, еще три можно охарактеризовать как "в процессе выполнения"), то есть шансы окончательно закрыть эти вопросы от Еврокомиссии до конца года, а начало переговоров планируется на март 2024 года.

Расслабляться точно не время, но шансы выполнить рекомендации ЕК на все 100% достаточно хорошие. Большинство стран-представителей Европейского Союза не раз давали сигналы, что готовы идти нам навстречу. Должны отвечать слаженной работой в парламенте и других властных институтах, тогда перспектива начала переговоров уже через несколько месяцев будет абсолютно реальной.