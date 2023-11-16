Какая участь постигла немецкие дроны-камикадзе

Бундесвер хотел получить самостоятельный дрон-камикадзе в режиме "выстрелил – забыл", что бы обнаруживать и бить по средствам противовоздушной обороны стран "Варшавского договора". При этом он должен был работать еще в режиме приманки для ПВО противника.

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Желание западногерманских военных иметь такой беспилотник уже в тот момент в целом отвечало текущему технологическому уровню и практике использования БПЛА в полномасштабных боевых действиях:

США уже в 1970-х годах использовали дроны для попыток противодействия вьетнамским ЗРК,

Израиль в 1982 году применил БПЛА для разгрома сирийской ПВО.

Но идея сделать именно дрон-камикадзе вместо противорадиолокационной ракеты была уже чем-то новым. С точки зрения нашей современности, вся "соль" и объемность в этой истории начинается с того, какой именно проект среди множества выиграл этот конкурс Бундесвера.

Победителем стал проект от немецкой аэрокосмической компании Dornier (обанкротилась в 2002 году), под практическим и одновременно мелодическим названием DAR, или Die Antiradar Drohne.

По фрагментарным данным в открытом доступе беспилотник по проекту DAR имел стартовую массу 110 килограммов, размах крыльев – 2 метра, скорость полета – до 250 километров в час максимум, заданную продолжительность полета – до 3 часов.

Идеология проекта DAR предусматривала возможность массового запуска таких беспилотников, под которым должны были производить пусковые машины на 6 стартовых ячеек под БПЛА и транспортно-заряжающие машины (ТСМ). Помимо узнаваемой аэродинамической формы, западногерманский Die Antiradar Drohne также оснащался электроникой от Texas Instruments. Теперь ее очень часто упоминают уже в контексте снаряжения российских "Шахедов".

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Ставить на вооружение Бундесвера DAR должны были уже в 1990-х годах, но этого не произошло, потому что прекратил существовать противник, против которого создавали это оружие. Из-за той же фрагментарности данных, дальнейшая судьба наработок и технологий по Die Antiradar Drohne теряется в тумане.

Впрочем, "колесо перерождения" между западногерманским DAR и иранскими "Шахедами" однозначно проследить действительно сложно. При большом желании "реинкарнацию" DAR можно увидеть и в израильском дроне-камикадзе IAI Harop. И даже – в тайваньском дроне-камикадзе Chien Hsiang и китайском беспилотнике-мишени TD2000 High-Speed Target Drone.