Збройні зіткнення в Бейруті: кількість загиблих зросла до семи

У Бейруті під час мітингу 14 жовтня сталася стрілянина. Внаслідок масових сутичок померли вже 7 осіб.

Щонайменше 32 людей отримали поранення. Наразі триває розслідування за фактом інциденту.

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Зросла кількість загиблих у ході збройних зіткнень у Бейруті

Сутички в столиці Лівану спалахнули під час протесту, який організували члени рухів "Хезболла" та "Амаль". Невідомі влаштували стрілянину в розпал мітингу.

Станом на 15 жовтня, кількість загиблих у перестрілках зросла до 7. Ще кілька десятків людей перебувають у лікарнях з травмами.

Представники руху "Хезболла" і ліванської армії заявили, що стрілянина була спрямована саме проти протестувальників. Водночас у ЗМІ з'явилася інформація, що деякі учасники прийшли на акцію протесту вже озброєними.

За словами очевидців, мітингувальники мали сотні одиниць озброєння. Зокрема й гранатомети. Місцеві мешканці також розповіли, що прихильники "Хезболли" спеціально почали стріляти, аби влаштувати провокацію.

Стрілянина на протестах у Бейруті: що відомо

Прихильники рухів "Хезболла" і "Амаль" 14 жовтня організували протест у столиці Лівану. Вони вимагали зняти з посади суддю Тарека Бітара, який керує розслідуванням вибуху хімікатів в порту Бейрута.

Під час мітингу спалахнули масові сутички. Згодом почалася стрілянина, внаслідок якої загинуло вже 7 осіб.

У Лівані через стрілянину оголосили 15 жовтня днем національної жалоби.

Прем'єр-міністр Лівану Наджиб Мікаті пообіцяв, що винних у стрілянині буде притягнено до відповідальності. І закликав громадян не дозволяти втягувати себе у громадянські чвари.