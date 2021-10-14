Наразі невідомо, хто почав стрілянину. Проте військові країни почали прочісувати територію в пошуках тих, хто стріляв.

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У Беруті почалась стрілянина, внаслідок якої загинули люди

Внаслідок стрілянини вбили щонайменше 6 людей та поранили понад 30,

– мовиться у повідомленні.

Так дані повідомив ліванський Червононий Хрест. Мітинг організовали рухи "Хезболла" та "Амаль", які вимагали звільнити суддю Тарека Бітара. Протести відбулись біля Палацу Правосуддя.

Видання Al-Mayadeen написало, що постраждали 60 людей.

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Після цього армія почала прочісувати територію та шукати тих, хто стріляв. Видання ВВС повідомило, що в іншому повідомленні військові попередили – будуть відкривати вогонь у відповідь по тих, хто стріляє бойовими патронами, і закликали мирних жителів покинути цей район.

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