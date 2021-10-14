Наразі невідомо, хто почав стрілянину. Проте військові країни почали прочісувати територію в пошуках тих, хто стріляв.
До теми Після вибухів у порту Бейрута в Лівані нарешті сформували уряд
У Беруті почалась стрілянина, внаслідок якої загинули люди
Внаслідок стрілянини вбили щонайменше 6 людей та поранили понад 30,
– мовиться у повідомленні.
Так дані повідомив ліванський Червононий Хрест. Мітинг організовали рухи "Хезболла" та "Амаль", які вимагали звільнити суддю Тарека Бітара. Протести відбулись біля Палацу Правосуддя.
Видання Al-Mayadeen написало, що постраждали 60 людей.
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Внаслідок стрілянини посеред дня загинули люди: дивіться відео
Після цього армія почала прочісувати територію та шукати тих, хто стріляв. Видання ВВС повідомило, що в іншому повідомленні військові попередили – будуть відкривати вогонь у відповідь по тих, хто стріляє бойовими патронами, і закликали мирних жителів покинути цей район.
Що відомо про сутички у Бейруті та їхні причини
- Прихильники рухів "Хезболла" і "Амаль", які організували акцію, вимагали зняти з посади суддю Тарека Бітара. Саме він керує розслідуванням вибуху хімікатів в порту Бейрута.
- До речі, мовиться про два вибухи, які пролунали 4 серпня 2020 року у столиці Лівану, Бейруті.
- Вони частково зруйнували місто. Тоді жертвами трагедії стали 214 людей, ще понад 6 000 постраждали. Без даху над головою залишилися близько 300 000 ліванців.