Пока неизвестно, кто начал стрельбу. Однако военные страны начали прочесывать территорию в поисках стрелявших.

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В Бейруте началась стрельба, в результате которой погибли люди

В результате стрельбы убили по меньшей мере 6 человек и ранили более 30,
– говорится в сообщении.

Так, данные сообщил ливанский Красный Крест. Митинг организовали движения "Хезболла" и "Амаль", которые требовали уволить судью Тарека Битара. Протесты прошли у Дворца Правосудия.

Издание Al-Mayadeen написало, что пострадали 60 человек.

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После этого армия начала прочесывать территорию и искать стрелявших. Издание BBC сообщило, что в другом сообщении военные предупредили – будут открывать огонь в ответ по тем, кто стреляет боевыми патронами, и призвали мирных жителей покинуть этот район.

Что известно о столкновениях в Бейруте и их причинах

  • Сторонники движений "Хезболла" и "Амаль", которые организовали акцию, требовали снять с должности судью Тарека Битара. Именно он руководит расследованием взрыва химикатов в порту Бейрута.
  • Кстати, речь идет о двух взрывах, которые прогремели 4 августа 2020 года в столице Ливана, Бейруте.
  • Они частично разрушили город. Тогда жертвами трагедии стали 214 человек, еще более 6 000 пострадали. Без крыши над головой остались около 300 000 ливанцев.