Пока неизвестно, кто начал стрельбу. Однако военные страны начали прочесывать территорию в поисках стрелявших.

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В Бейруте началась стрельба, в результате которой погибли люди

В результате стрельбы убили по меньшей мере 6 человек и ранили более 30,

– говорится в сообщении.

Так, данные сообщил ливанский Красный Крест. Митинг организовали движения "Хезболла" и "Амаль", которые требовали уволить судью Тарека Битара. Протесты прошли у Дворца Правосудия.

Издание Al-Mayadeen написало, что пострадали 60 человек.

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После этого армия начала прочесывать территорию и искать стрелявших. Издание BBC сообщило, что в другом сообщении военные предупредили – будут открывать огонь в ответ по тем, кто стреляет боевыми патронами, и призвали мирных жителей покинуть этот район.

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