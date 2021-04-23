Здобич для евакуаторів: скільки київські фірми заробили за неправильне паркування

Загалом штрафи та евакуація за неправильне паркування роблять свою справу, вони змушують багатьох задуматись, де залишати свій транспорт. Проте примусова евакуація – це ще й бізнес.

Мовиться про конкретні компанії, яким міська влада дає право заробляти гарантовані гроші, у Києві це десятки мільйонів на рік. Журналісти помітили, що весь так званий штрафувально-евакуаційний механізм працює однобоко.

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Правильна ідея виписувати штрафи, наповнювати міські бюджети, контролювати завантаженість вулиць й в окремих випадках евакуювати машини – на практиці інакша.

Конвеєр для заробітку евакуаторників

Наразі у Києві це нагадує конвеєр для заробітку евакуаторників. Водночас на прибутки цих підприємців нібито з усіх сил працюють міські чиновники. Столичні інспектори з паркування, а вони співробітники міської адміністрації, катаються просто в приватних евакуаторах. Наче їхнє головне завдання – переміщувати авто на штрафмайданчики.

Опція "просто виписати штраф", якщо авто не заважає руху – непопулярна. Якщо запитати про це керівника київських інспекторів, він навіть не особливо заперечуватиме спостереження журналістів.

"Послідовність має такий вигляд: контроль сплати за паркування, контроль зупинки й стоянки транспортних засобів без евакуації, і тільки після – з евакуацією. На жаль, ми були вимушені розпочати з третього, з останнього кроку – він триває уже майже 2 роки" , – сказав начальник Інспекції з паркування в Києві Дмитро Рахматуллін.

Тобто з трьох напрямків роботи столичної паркувальної інспекції фактично працює лише один – примусова евакуація. Контроль оплати стоянок так і не запустили через проблеми з програмним забезпеченням. Водночас етап "штраф без евакуації" пропустили, без пояснень.

Як відбулись "зміни" щодо паркувальної інспекції

Все почалося з того, що парламент прийняв закон, який дозволив міським паркувальним інспекторам самим накладати штрафи за паркування та в певних, особливо тяжких, випадках викликати евакуатори.



Контроль оплати стоянок не запустили / Скриншот з програми Bihus.Info

Це мусило розвантажити поліцейських, зменшити затори і принести гроші в міські бюджети. В обгрунтуванні закону писали шалені цифри, київському бюджету обіцяли мільярд до 2020 року, а з ним й інші "радощі":

зручні паркувальні майданчики;

підземні й наземні паркувальні комплекси;

"перехоплюючі" паркінги.

Минуло 2 роки, проте де ж мільярд, адже нових паркінгів від столиці нема. Виявляється, ніякого мільярду в міста нема, адже з трьох рахунків, які оплачують евакуйовані водії, місту йде лише штраф, він невеликий.

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Ще трохи "крапає" Нацполіції за зберігання авто на штрафмайданчику, проте найбільші ж гроші дістаються компанії, яка евакуювала авто. Як свідчать новини, грошей там достатньо, щоб одна з евакуаційних фірм Києва могла купити собі гранітний кар'єр.

Розслідування на штрафмайданчику Києва

Журналістка Марія Землянська зазирнула у внутрішній чат інспекторів з паркування. Почитала, які завдання їм ставлять і порахувала, скільки евакуйовані столичні автомобілісти приносять місту, а скільки – приватним фірмам.

Якщо просто накласти штраф, заробить тільки місто, а якщо авто евакуювати – значно більше зароблять приватні фірми. На київський штрафмайданчик звозять неправильно припарковані авто, взагалі таких майданчиків у Києві 3, проте один з них, ймовірно, найактивніший.

Вже зранку там зафіксували чергу з евакуаторів. Заради експерименту журналісти провели під майданчиком увесь день. Результат такий: за майже 8 годин – нарахували 165 евакуйованих машин, з них 19 машин привезли евакуатори без маркування, а от решта – брендовані.



За майже 8 годин – нарахували 165 евакуйованих машин / Скриншот з програми Bihus.Info

19 машин – здобич двох комунальних підприємств, тобто міських евакуаторів, також:

111 авто звезли евакуатори під лого "Експрес-Т";

11 автомобілів – "Автосос";

5 – "Експедиція 777".

Це приватні фірми й усі 3 пов'язані між собою. Власник кожного звезеного авто заплатить лише за його евакуацію 1270 гривень.

Скільки приватники заробили на "співпраці"

Тариф стандартний на все місто, тож міські евакуатори, за підрахунками журналістів, заробили 24 тисячі гривень. Водночас дружні приватники – мінімум 161 тисячу. За рік це сягає 60 мільйонів на трьох.

Право заробляти цим фірмам дала Київська міська адміністрація – департамент транспортної інфраструктури. Взагалі евакуювати авто за неправильне паркування можуть і працівники поліції, але наразі це вже рідкість.

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Якщо у 2018 році патрульні евакуювали за порушення правил паркування у Києві понад 5 тисяч машин, то у 2020 році – півтори тисячі, проте місто наразі евакуює у 33 рази більше, ніж поліцейські. Мер Києва Віталій Кличко зазначав, що у 2020 році здійснили майже 50 тисяч евакуацій на штрафмайданчик.

У транспортному департаменті КМДА обрали компанії, які возитимуть авто на штрафмайданчики. Якщо вивчити ці компанії, виявиться, що навіть власні евакуатори мають не всі, часто – просто беруть в оренду.

Спеціалізовані ліцензії з дозволом на роботи підвищеної небезпеки теж є не у всіх і персонал не завжди сертифікований, і зрештою, принципи, за якими департамент КМДА їх обрав – непрозорі й не зовсім зрозумілі.



Право заробляти фірмам дала Київська міська адміністрація / Фото 24 каналу

Список обраних евакуаторників вже давно є й така співпраця з містом приносить їм 50 – 60 мільйонів на рік, але без допомоги транспортного департаменту КМДА міг би бути куди менш цікавим фінансово.

Департамент не лише визначає обрані фірми, а й відряджає до них своїх інспекторів з паркування, хоч ці інспектори мали б робити свою роботу окремо від приватних евакуаторників.

Інспектор фотографує докази неправильного паркування й виписує штрафи порушникам, тільки працює в КМДА, а не поліції. Робота інспекторів з паркувальними порушниками мала б мати такий вигляд:

за одним інспектором закріплена конкретна ділянка міста й він ходить вулицею, контролює порядок;

у випадку виявлення порушника – інспектор має підійти і зробити водію зауваження;

немає водія – зафіксував порушення на телефон і склав протокол, тобто виписав штраф.

Лише якщо машина суттєво перешкоджає руху або створює небезпеку на дорозі – інспектор має викликати евакуатор, щоб той відвіз його на штрафмайданчик.

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Така ідея закріплена в законі, бо метою інспектора має бути не забрати авто за першої ж нагоди, а виписати штраф, так поповнити бюджет міста й стимулювати мешканців більше не порушувати. Штраф символічний – 340 гривень, якщо оплатити в перші 10 днів.

Проте якщо обмежитися штрафом, свої 1270 гривень не отримає евакуаторна фірма і на практиці міські інспектори, тобто чиновники КМДА, ніби зрослися з приватними евакуаторниками, тобто працюють як одна команда, відправляючи авто на штрафмайданчики.

Договори з приватними фірмами

У типовому договорі Департаменту і приватної фірми чітко прописані умови співпраці евакуаторників з інспекторами. Зафіксувавши порушення – інспектор "зобов'язується повідомити виконавця про виклик спеціального автомобіля-евакуатора шляхом мобільного зв'язку". Тобто подзвонити і викликати евакуатор, а не катати з ним по місту у спільних пошуках "жертви".

Керівник інспекторів, схоже, не вважає цей пункт чимось важливим. За його словами, ніяких нормативів немає, а от один з інспекторів поділився з журналістами скриншотами листування у їхньому внутрішньому чаті. Судячи з листування, цей же керівник інспекторів ставить їм цілком конкретні завдання.



Один з інспекторів поділився скриншотами листування / Скриншот з програми Bihus.Info

Що означає таке листування, запитали у самого начальника Інспекції з паркування Дмитро Рахматуллін, який зазначив, що є певні завдання, які він отримує від керівництва міста.

Він додав, що може наполягати, щоб вулиця була очищена, наприклад, якщо на це є відповідне доручення керівництва. Інколи у змаганні за 60 мільйонів для приватників інспектори дають команду забирати навіть ті авто, які взагалі правил не порушують.

Олександр Куліковський, який оскаржив постанову інспектора черед суд, розповів журналістам, що суд визнав, що її виписали з порушеннями.

Мій автомобіль не підлягав евакуації й правил дорожнього руху він не порушував. Суд скасував постанову і накладання штрафу,

– розповів він.

Відповідний випадок не підпадає під перелік тих, у яких можна евакуювати, але його машину вивезли.

"Стояв на тротуарі, де було більше, ніж 2 метри для проходу пішоходів і людей з інвалідністю, тобто він не порушував ніяких правил дорожнього руху. Але інспектори з паркування вирішили, що мій автомобіль підлягає негайній евакуації", – сказав Куліковський

За його словами, це звичайне заробляння грошей, конвеєр, мовилося про суму 1300 гривень, стільки "потрібно" приватній компанії за евакуацію авто.

Хто отримує найбільше грошей завдяки "конвеєру"

Наразі у департаменту КМДА є 8 евакуаторних партнерів, з них 2 комунальні підприємства. Проте евакуаторів у комунальників небагато й евакуюють вони відповідно.

Ще 6 – приватники, водночас 3 з цих приватників пов'язані між собою. Вони найактивніше вивозять авто на штрафмайданчики та збирають найбільше грошей, це:

"Автосос Сервіс", що придбали гранітний кар'єр за 90 мільйонів гривень;

"Евакуатор Сервіс";

"Експедиція 777".

Евакуатори вони орендують у фірми "Експрес-Т", ця фірма містом не акредитована. Проте схема з орендою евакуаторів дозволяє перекинути гроші з трьох "акредитованих" фірм на "Експрес-Т", яка взагалі ніяких угод з містом не має.



У департаменту КМДА є 8 евакуаторних партнерів / Скриншот з програми Bihus.Info

Також ця синхронна оренда евакуаторів дозволяє припустити, що всі 4 фірми пов'язані між собою. Співвласниця неакредитованої "Експрес-Т" є директором в акредитованій фірмі "Евакуатор Сервіс".

Співвласницю звуть Наталія Приймак, її родину вважають головними бенефіціарами київської примусової евакуації. Їхня "Експрес-Т" вже з декілька років займається відповідним бізнесом і має евакуатори.

Фірми, які орендують в неї евакуатори й мають акредитацію в КМДА, хоч і записані на інших людей, але, схоже, пов'язані з родиною Приймаків. Найдивніше, що для добровільного й приватного замовлення ціна евакуації на кілька сотень гривень нижча, ніж тоді, коли авто примусово вивозять на штрафмайданчик.

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За 2020 рік столичний бюджет заробив 25 мільйонів на штрафах за неправильне паркування й ще трішки "крапає" двом комунальним підприємствам, які мають евакуатори. А "вершки" – 50 – 60 мільйонів на рік знімають приватні фірми, які ведуть до однієї київської родини.

Чому саме таку ціну – 1270 гривень за примусову евакуацію, мусять платити приватникам власники авто – бо так начебто порахували комунальники.

Судячи з того, що міські паркувальні інспектори усіляко допомагають приватним евакуаторам звозити більше здобичі на штрафмайданчики – київських чиновників все влаштовує.