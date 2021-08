"Здорова Україна": Зеленський у вишиванці 30 разів віджався

Володимир Зеленський 20 серпня долучився до челенджу #здороваукраїна30. Український лідер одягнув вишиванку і віджався 30 разів.

Зеленський зауважив, що прийняв естафету від Вадима Данильченка. Окрім того, український лідер закликав долучитися до челенджу Національний олімпійський комітет.

Щоб долучитися до челенджу, необхідно:

одягнути вишиванку;

виконати будь-яку фізичну вправу упродовж 30 разів;

позначити людину, якій передаєш челендж.

Володимир Зеленський долучився до челенджу: дивіться відео

До Дня Незалежності Зеленський розповів про свої кримські мрії

За декілька днів до саміту Кримської платформи та Дня Незалежності України Зеленський розповів, що у нього є багато мрій, пов'язаних з півостровом.

Здійснити їх президент планує після деокупації півострова від російських загарбників.

Зеленський розповів, що у Криму має багато улюблених місць. Зокрема, мис Фіолент, а потім Кастрополь.

В мене там багато улюблених місць. Хочу на море, на наше Чорне море, дуже хочу. Мис Фіолент, а потім Кастрополь, потім випити келих шампанського "Новый свет",

– наголосив президент.

У червні Зеленський запустив власний флешмоб

Напередодні матчу Україна – Швеція під час "Євро-2020" Володимир Зеленський запустив флешмоб на підтримку української збірної з футболу.

Український лідер закликав українців записувати відеозвернення та підтримати української команди.

Офіційними тегами флешмобу були: #завтра_на_полі_їх_буде_не_11 і #завтра_нас_буде_40_мільйонів.

Текст публікації Зеленського:

Всім привіт!

Я, Володимир Зеленський, Президент України, приймаю челендж #здороваукраїна30 та передаю його НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team!

Отже:

1. Одягни вишиванку.

2. Виконай свою улюблену фізичну вправу 30 разів.

3. Познач людину, якій передаєш челендж.

Тож, Сергій Назарович Бубка, приймайте естафету!