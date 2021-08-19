Президент дав інтерв'ю кримським журналістам на острові Зміїний, що у Чорному морі. Головною темою стала Кримська платформа та деокупація півострова. Помріяв Зеленський і про свої відвідини Криму.

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У президента є багато улюблених місць у Криму

В мене там багато улюблених місць. Хочу на море, на наше Чорне море, дуже хочу. Мис Фіолент, а потім Кастрополь, потім випити келих шампанського "Новый свет",

– розповів Зеленський.

Цікаво, що глава держави зауважив, що Гурзуф – дуже гарний, проте "там дуже пафосно". Родина Зеленського через скромні достатки у Крим не навідувалась, проте півострів президент полюбив вже у студентські роки.

Це – український Крим, а не радянський, – Зеленський

Цей наш український Крим, а зовсім не радянський, як пишуть російські ЗМІ. Більшість українців пам'ятає його саме українським, тридцяти років нашої незалежності для цього достатньо,

– додав глава держави.

Зазначимо, що перший в історії саміт з деокупації Криму відбудеться 23 серпня у Києві. Участь у Кримській платформі візьмуть представники 45 держав.

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