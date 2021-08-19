Президент дал интервью крымским журналистам на острове Змеиный, что в Черном море. Главной темой стала Крымская платформа и деоккупация полуострова. Помечтал Зеленский и о своем посещении Крыма.

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У президента есть много любимых мест в Крыму

У меня там много любимых мест. Хочу на море, на наше Черное море, очень хочу. Мыс Фиолент, а затем Кастрополь, затем выпить бокал шампанского "Новый свет",

– рассказал Зеленский.

Интересно, что глава государства заметил, что Гурзуф – очень красивый, однако "там очень пафосно". Семья Зеленского из-за скромных достатков в Крым не наведывалась, однако полуостров президент полюбил уже в студенческие годы.

Это – украинский Крым, а не советский, – Зеленский

Этот наш украинский Крым, а вовсе не советский, как пишут российские СМИ. Большинство украинцев помнит его именно украинским, тридцати лет нашей независимости для этого достаточно,

– добавил глава государства.

Отметим, что первый в истории саммит по деоккупации Крыма состоится 23 августа в Киеве. Участие в Крымской платформе примут представители 45 государств.

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