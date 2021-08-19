Про це в інтерв'ю кримським журналістам перед запуском Кримської платформи заявив Володимир Зеленський. Президент звернув увагу на величезний інформаційний вплив Росії на жителів Криму.

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Засилля російських зірок у Криму

На запитання про те, "як відвоювати мізки людей?", глава держави сказав, що в Криму "це питання території".

Зеленський зазначив, що інформаційно з кримчанами давно працювала Росія. Окупанти використовували, та й досі це роблять, паспортизацію, телевізор і людей, які приїжджали.

Я пам'ятаю ще з "Кварталу" – із зірок ми були єдині українські,

– пригадав президент.

Однак додав, що місцеві жителі все одно не вважали себе росіянами, казали, що вони – кримчани. Водночас російські зірки завжди заявляли: "Дуже приємно у вас бути в Криму".

Жителі Криму хочуть повернення в Україну

Глава держави вважає, що жителі окупованого Криму вже "зрозуміли, що сталося", побачили, що буде в Криму без України.

"Люди хочуть бачити щось хороше в майбутньому. Тому жодних ментальних змін, я впевнений, не треба буде проводити. Українську владу з радістю прийматимуть в Криму", – підсумував Зеленський.

Він наголосив, що саме "з радістю", навіть ті, хто в душі "зі значком жовтенят, хто його десь сховав, – і вони все одно будуть радіти". Тому що з Україною до Криму повернеться життя.

Кримська платформа: що відомо