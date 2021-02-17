Не пропускайте сніданок: чому це важливо для здоров'я

Сніданок – важлива частина раціону. Саме вранці легше зробити по справжньому здорову їжу, з'їсти що-небудь корисне.

Найкраще на сніданок

Пропуск сніданку може принести більше шкоди, ніж користі. Це порушує нормальний циркадний ритм, який у здорових людей починається з ранкового почуття голоду. Залишившись без сніданку з метою "економії" калорій, люди часто заповнюють його відсутність надлишком калорій за рясним обідом або супер ситною вечерею. Крім того, ми фізично більш активні вранці та в першій половині дня, і можемо витрачати отриману енергію, а не конвертувати її в жирові відкладення.

Читайте також Найкращий час діяти – зараз: як перестати відкладати все на потім

Постійний пропуск сніданку може привести до не зниження, а навіть до набору ваги. Це прямий шлях до порушення обміну речовин і, як наслідок, до ожиріння і діабету.

Рішення досить просте: якщо ви дбаєте про здоров'я, про свою фігуру, не відмовляйтеся від першого прийому їжі.

Починайте свій день зі сніданку: що ж обрати?

Для здорового сніданку важлива не тільки енергетична цінність продуктів, але і їх склад. Крім того, важливо, що вас насичує надовго, а не тільки на той час, поки ви добираєтеся до роботи. Тому простежте, як ви почуваєте і вибирайте свій варіант здорового і корисного сніданку.

1. На ранковий прийом їжі добре підходять продукти багаті клітковиною. Наприклад, каші. Вони повинні бути з цільного або плющеного зерна, які потрібно зварити, а не просто залити гарячою водою або молоком. Такі каші містять більше вітамінів, мінералів і клітковини, краще і довше насичують.

Цікаво! Джерело білків та клітковини: чим корисні бобові

До каші можна додати яйця або сир, овочі, фрукти, горіхи, авокадо... Придумайте своє смачне поєднання, яке принесе не тільки користь, але і задоволення. Можна кашу приготувати вранці, а якщо немає часу, то і напередодні. Увечері змішайте, наприклад, плющену вівсянку з натуральним йогуртом (грецький йогурт теж підходить) і помістіть на ніч в холодильник. Вранці досить додати в неї жменю фруктів і кілька горіхів – сніданок готовий!

Але пам'ятайте, що каша, в яку ви кладете половину вмісту цукорниці або пів банки меду, крім значної дози клітковини також дасть вам досить багато порожніх калорій.

2. Багатьох добре насичують білки на сніданок. Кажучи "білок", я маю на увазі в першу чергу яйця, приготовані різними способами: яєчню, омлет, яйця на м'яко або пашот. І обов'язково з жовтками, які мають жовчогінний ефект, що важливо для нормальної роботи жовчовивідної системи. Крім того, в жовтках міститься холін, який покращує роботу печінки, нервової і кровоносної систем.

До страви з яєць слід додати овочі та шматок цільнозернового хліба або трохи каші. Можна зробити тост з цільнозернового хліба зі скибочками авокадо.

Авокадо – лідер за вмістом корисних рослинних жирів серед фруктів і овочів. Такий варіант сніданку набагато ситніший і кращий, ніж солодка дріжджова випічка.

3. Крім яєчного білка, в меню сніданку відмінно підходять сир, тверді сири, рослинний білок з бобових овочів, а також шматочок червоної риби. Така білкова їжа, стимулює більше вироблення пептиду YY, який дасть вам відчуття ситості на довше.

Рекомендуємо! Надважливий для організму: що потрібно знати про вітамін В12 і в чому він міститься

Вибирайте свій сніданок і перетворіть ранкову їжу в корисну звичку! Регулярні сніданки допоможуть не переїдати протягом дня, стануть корисними і для фігури, і для здоров'я