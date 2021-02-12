Найкращий час діяти – зараз: як перестати відкладати все на потім
"Ось закінчиться локдаун, вакцинація, зима, криза – тоді і заживу!" – чую я все частіше. Далі читайте російською.
Как победить синдром отложенной жизни
И что же происходит? Все то же: рассказы о том, что "сейчас неподходящее время.. нужно подождать... после… потом..." Для чего-то время и правда может быть неподходящим. Но не для реализации, счастья, радости, полноты…
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А если мы все ждем и ждем момента, откладываем, "настраиваемся", это называется "синдром отложенной жизни".
"Вот заработаю...", "вот перееду …", "вот встречу свою любовь…", "вот разведусь….", "вот выплачу кредит…", "вот дети вырастут…" и тогда каааак заживу…
До него об этом феномене писал Киплинг, рассказывая об англичанах в колониях, которые могли жить там 30-40 лет, все это время считая, что это не жизнь, а подготовка. Вот накопит он денег, переедет в Англию, купит домик, заведет собаку, – вот тогда и .…
Конечно, "СОЖ" – это метафора, его нет в справочнике психологических болезней. Но очень точная. И очень актуальная.
Человек в ожидании "судьбоносного" события Х, обесценивает то, что есть, игнорирует текущие возможности и не прикладывает усилий, чтобы жить полно сейчас. В итоге жизнь становится существованием, выживанием, подготовкой к жизни, которая… никогда не наступает.
Психолог Эрик Берн пользовался терминологией "жизненный сценарий". "Пока не" и "Никогда" – жизненные сценарии откладывания жизни "на потом".
"Пока не" – о том, что прежде, чем жить полноценно, надо хорошо потрудиться (здравствуйте, советские люди!) Ловушка в том, что пока мы трудимся, сдаем проекты, получаем должности и степени, достигаем и зарабатываем, жизнь и заканчивается.
"Никогда" – это сценарий про муки Тантала. Он, несмотря на близость воды и пищи, не может удовлетворить жажду и голод. Все лежит прямо перед носом, однако воспользоваться этим невозможно из-за дурацкой установки: "Я никогда не смогу получить то, чего мне хочется больше всего".
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В чем причины таких откладываний и ожиданий?
Их много, ниже – некоторые.
- Низкая самооценка.
Я мечтаю о лучшей жизни, при этом убежден, пока "недостаточно хорош для нее".
- Туннельное мышление
Все мое сознание зациклено на одной сверхценной идее. Например, пока не похудею, не "создам отношения", не заработаю... До этой точки вся жизнь просто теряет ценность.
- Страх перед будущим
Я хочу все поменять, но боюсь рисковать. Этот страх может вылиться в бесконечное откладывание смелых планов "на потом".
- Перфекционизм
Я не смогу этого сделать идеально. А и правда, зачем что-то начинать, если идеал недостижим?
И прочие разнообразны родительские установки, переданные в настледство страхами и принципами жизни: "сначала повзрослей", "вот закончишь институт….", "этот сервиз для особого случая".
А случай все никак не наступает, и сервиз пылится в серванте, пока вместе с сервантом не отправляется на свалку за ненадобностью.
Годами не получать того, что хочешь, не делать того, что важно очень сложно. Есть мнение, что предельный срок ожидания чего-то заветного – пять лет. А дальше – моральная усталость, разочарование, апатия, недовольство собой и миром. Теряется вера в свои силы, способность что-то менять атрофируется.
Когда количество и острота нерешенных проблем превышают "критическую массу", наступает невроз. Иногда сценарий отложенной жизни – прямой путь к утрате смысла существования, уныли, серости, апатии и так далее.
Что можно сделать тем, кто все время откладывает жизнь на потом?
Это очевидно.
- Признать проблему. Важно в полной мере осознать и принять, что СОЖ мешает жить.
- Не отказывать себе в маленьких и больших удовольствиях. Наслаждаться моментом. Сейчас. Да-да, прямо сейчас.
- Не хранить вещи до особого случая. Захотелось – надо пользоваться! Не консервировать желания для лучших времен. Лучшее время – сейчас.
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А, тем временем….
- Выписать цели, которые откладывались на протяжении последнего времени. Проверить их на актуальность, ненужное отбросить, нужное расположить в порядке достижимости и реалистичности.
- Составить примерный или точный план по достижению целей (как кому подходит). Начинать с той, которая наиболее выполнима.
- Отлавливать и реализовывать свои зарождающиеся желания.
И – наслаждаться жизнью. Которая происходит уже сейчас, а не когда обстоятельства станут благоприятными
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