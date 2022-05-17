Зеленський поговорив з Шольцом про посилення санкцій проти Росії

17 травня 2022 , 12:20
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Джерело:

твітер Володимира Зеленського

Володимир Зеленський провів переговори з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Політики обговорювали нагальні та важливі питання, зокрема й посилення санкційного тиску на Росію.

Зеленський провів переговори з Шольцом

Президент України назвав перемовини з канцлером продуктивними. Про це Володимир Зеленський повідомив у твітері.

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У розмові український та німецький лідери торкнулися багатьох тем. Зокрема, обговорили:

  • ситуацію на фронті,  
  • продовження тиску на Росію, 
  • посилення санкцій,
  • перспективи досягнення миру,
  • членство України в ЄС. 

Цінуємо підтримку Німеччини, зокрема оборонну. Розраховуємо на подальше сприяння на шляху України до повноправного членства в ЄС,
– зазначив Зеленський. 

У Німеччині готові відмовитися від російської нафти

З недавніх пір Німеччина активно просуває нафтове ембарго у рамках шостого пакета санкцій проти Росії. Ба більше, за даними Bloomberg, там готові відмовлятися від російської нафти навіть якщо країни ЄС не дійдуть до спільного знаменника щодо її заборони у межах наступних санкційних заходів. 

Аби зробити це, уряд активно працює над укладанням угод з альтернативними постачальниками енергоносіїв. Дещо раніше у Німеччині вже анонсували плани забезпечити незалежність від російських нафти та вугілля до кінця 2022 року

Зауважимо, що за даними міністерства економіки ФРН, з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України частка російської нафти від загального обсягу там знизилася з 35 до 12 відсотків.  

Шостий пакет санкцій проти Росії

Шостий пакет санкцій проти держави-агресорки Росії передбачає обмеження на споживання російських енергоносіїв. Ключовим питанням у його контексті є ембарго на нафту. 

Європейські країни вже тривалий час працюють над його умовами, однак їм досі не вдалося досягти згоди. Річ у тім, що позиції та внутрішні ситуації у деяких країнах суттєво різняться. До прикладу, держави, які не мають виходу до моря, не можуть отримувати нафту танкерами. Це робить їхню залежність від російського нафтопроводу дуже значною. 

Попри це, у ЄС переконують, що працюють над погодженням наступних санкцій та докладають зусиль, аби погодити умови, які влаштовуватимуть усіх. Звичайно, окрім Росії. 

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Автор: Софія Гусєва