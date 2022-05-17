Зеленский поговорил с Шольцем об ужесточении санкций против России
Источник:твиттер Владимира Зеленского
Владимир Зеленский провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем. Политики обсуждали актуальные и важные вопросы, в том числе усиление санкционного давления на Россию.
Зеленский провел переговоры с Шольцем
Президент Украины назвал переговоры с канцлером продуктивными. Об этом Владимир Зеленский сообщил в твиттере.
Заметьте Германия прекратит импорт российской нефти, даже если не будет эмбарго, – Bloomberg
В разговоре украинский и немецкий лидеры затронули многие темы. В частности, обсудили:
- ситуацию на фронте,
- продолжение давления на Россию,
- усиление санкций,
- перспективы достижения мира,
- членство Украины в ЕС.
Ценим поддержку Германии, в том числе оборонную. Рассчитываем на дальнейшее содействие на пути Украины к полноправному членству в ЕС,
– отметил Зеленский.
В Германии готовы отказаться от российской нефти
С недавних пор Германия активно продвигает нефтяное эмбарго в рамках шестого пакета санкций против России. Более того, по данным Bloomberg, там готовы отказываться от российской нефти, даже если страны ЕС не придут к общему знаменателю относительно ее запрета в рамках последующих санкционных мер.
Чтобы это сделать, правительство активно работает над заключением соглашений с альтернативными поставщиками энергоносителей. Ранее в Германии уже анонсировали планы обеспечить независимость от российских нефти и угля до конца 2022 года.
Заметим, что, по данным министерства экономики ФРГ, с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины доля российской нефти от общего объема там снизилась с 35 до 12 процентов.
Шестой пакет санкций против России
Шестой пакет санкций против государства-агрессора России предусматривает ограничение потребления российских энергоносителей. Ключевой вопрос в его контексте – эмбарго на нефть.
Европейские страны уже долгое время работают над его условиями, однако им до сих пор не удалось прийти к соглашению. Дело в том, что позиции и внутренние ситуации в некоторых странах существенно отличаются. К примеру, государства, не имеющие выхода к морю, не могут получать нефть танкерами. Это делает их зависимость от российского нефтепровода очень внушительной.
Несмотря на это, в ЕС убеждают, что работают над согласованием последующих санкций и прилагают усилия, чтобы согласовать условия, которые будут устраивать всех. Естественно, кроме России.
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