Зеленський, Шмигаль і 15 міністрів: НАЗК розпочало повну перевірку ще 98 декларацій посадовців

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало повну перевірку ще 98 декларацій держслужбовців. Станом на 12 квітня перевіряють уже 375 документів посадовців. Зокрема, президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, а також 15 міністрів.

Більшість із цих декларацій НАЗК узяло в перевірку, оскільки у 2020 році завершити її було неможливо через Рішення Конституційного Суду України.

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Чому та чиї е-декларації перевіряють

Повна перевірка декларацій відбувається за чітким порядком, зареєстрованим у Міністерстві юстиції.

Наразі підставою для повної перевірки може стати: висока посада, заява від громадян або ЗМІ про можливі неправдиві відомості в декларації посадовця.

Тривалість перевірки

На проведення повної перевірки декларацій передбачено до 120 календарних днів. За наявності підстав її можуть продовжити, але не більш ніж на 60 календарних днів.

Як перевірятимуть документи

Усі декларації перевірять автоматично завдяки системі логічного та арифметичного контролю. Комп'ютер визначить, які декларації містять найбільші ризики. Опісля працівники НАЗК розпочнуть повну перевірку цих декларацій.

Наразі зробити процес перевірки декларації повністю автоматичним не можна. Поміж головних причин – якість даних у більшості державних реєстрів,

– кажуть у НАЗК.

Наприклад, інформації про нерухомість, яка була придбана у 90-ті роки, у реєстрах найчастіше немає.

До кінця 2021 року Агентство планує здійснити повну перевірку понад 1 000 декларацій посадовців.

Чиї декларації НАЗК взяло на повну перевірку

президента Володимира Зеленського ,

, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля ,

, віцепрем'єр-міністра, міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби,

віцепрем'єр-міністерки Ольги Стефанішиної,

віцепрем'єр-міністра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова,

віцепрем'єр-міністра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова,

віцепрем'єр-міністра, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського,

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