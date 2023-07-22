Україна в НАТО та зерновий коридор: Зеленський поговорив зі Столтенбергом
Джерело:Володимир Зеленський
У суботу Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Під час неї вони обговорили низку важливих питань, зокрема, щодо вступу нашої держави в Альянс.
Мовиться про реалізацію домовленостей, які були досягнуті під час Вільнюського саміту Альянсу, що відбувся 11–12 липня. Окрім того, Володимир Зеленський обговорив й подальші дії щодо інтеграції України до НАТО.
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Серед тем розмови було й Чорне море
Також очільник України та генеральний секретар Альянсу поділилися оцінками ситуації в Чорному морі, яка склалася сьогодні. А також оцінками, що стосувалися ризиків, які ця ситуація створює для глобальної продовольчої безпеки.
Серед тем розмови, звісно, було й постачання українського зерна.
Визначили першочергові та майбутні кроки, необхідні для розблокування та сталого функціонування чорноморського "зернового коридору",
– написав Володимир Зеленський.
Що Україна отримала від саміту НАТО у Вільнюсі
- Під час дводенного саміту НАТО Україна так і не почула прямого запрошення до Альянсу. Однак натомість для нашої держави скасували ПДЧ, а також оголосили про нову військову допомогу та навіть гарантії безпеки. Варто зауважити, що в комюніке закріплено, що "Україна буде членом НАТО".
- Скасування ПДЧ для України означає скорочення шляху до членства в Альянсі, який відбуватиметься за прискореною процедурою. Також воно прибирає маніпуляції про "реформи". Окрім того, це чіткий відхід від риторики про "відкриті двері".
- Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що у питанні членства України мають бути виконані умови, яких він не назвав. Відтак глава МЗС України Дмитро Кулеба сказав, що немає жодної ясності щодо умов майбутнього членства України в НАТО. Які вони й ким мають бути сформульовані – невідомо.
- Також на саміті була створена Рада Україна – НАТО. Відтак Тепер за столом із членами Альянсу наша держава не консультується, як додаток у форматі "НАТО + 1", а є учасником спільного органу з конкретними програмами тієї самої синхронізації з НАТО. За словами Володимира Зеленського, ця Рада є не просто інструментом участі, це інструмент інтеграції.
- Чи не головним досягненням також були гарантії безпеки для України, які мають бути зафіксовані юридично, що стане своєрідною парасолькою безпеки для нашої держави. При цьому мовиться про індивідуальні гарантії безпеки від кожної країн G7, до яких можуть долучитися і ті країни, які не входять до Групи Семи.