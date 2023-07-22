Україна в НАТО та зерновий коридор: Зеленський поговорив зі Столтенбергом

У суботу Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Під час неї вони обговорили низку важливих питань, зокрема, щодо вступу нашої держави в Альянс.

Мовиться про реалізацію домовленостей, які були досягнуті під час Вільнюського саміту Альянсу, що відбувся 11–12 липня. Окрім того, Володимир Зеленський обговорив й подальші дії щодо інтеграції України до НАТО.

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Серед тем розмови було й Чорне море

Також очільник України та генеральний секретар Альянсу поділилися оцінками ситуації в Чорному морі, яка склалася сьогодні. А також оцінками, що стосувалися ризиків, які ця ситуація створює для глобальної продовольчої безпеки.

Серед тем розмови, звісно, було й постачання українського зерна.

Визначили першочергові та майбутні кроки, необхідні для розблокування та сталого функціонування чорноморського "зернового коридору",

– написав Володимир Зеленський.

Що Україна отримала від саміту НАТО у Вільнюсі