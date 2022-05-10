Зеленський звернувся до політиків і народу Словаччини

Володимир Зеленський у вівторок, 10 травня, звернувся до політиків і народу Словаччини. Зеленський подякував за допомогу, яку держава надала Україні.

Зеленський наголосив, що рішучість, з якою Словаччина підтримує Україну, свідчить: країна усвідомлює, що свобода без сили є лише маренням. Український лідер зауважив: було б добре, якби деякі інші європейські країни вчилися цьому у Словаччини, повідомляє 24 канал.

Зауважте Зеленський обговорив з прем'єркою Швеції підтримку України

Президент також наголосив, що цінує солідарність Словаччини з Україною на рівні ЄС. Зеленський заявив, що так було й до 24 лютого – дня, коли Росія розпочала повномасштабну війну з Україною.

Український лідер пригадав, як у 2021 році підписав з Зузаною Чапутовою – президенткою Словаччини – Декларацію про визнання європейської перспективи України. Наразі зміцнення цього року стало лише сильнішим.

Росія пішла війною фактично проти всієї Європи

Президент Зеленський наголосив, що Росія лише почала з України. Фактично країна-окупантка пішла війною проти усієї об'єднаної Європи. Росія веде війну проти кожної держави, яка хоче бути самостійною та самій обирати власне майбутнє, а також – з ким дружити та у яких союзах бути.

Ця війна – проти самого проєкту загального об'єднання на основі спільних цінностей на нашому континенті. Що це за цінності? Повага до життя, до прав людини, до непорушності кордонів і до свободи,

– заявив Зеленський.

Український лідер зауважив, що Едуард Хегер – прем'єр-міністр Словаччини – був одним із перших іноземних друзів, який прибув до передмістя Києва. Він на власні очі побачив наслідки дій російських окупантів. Бучу та Бородянку також відвідали представники словацького парламенту. Вони побачили на власні очі, яке зло несе Росія.

Зеленський наголосив, що лише на Київщині зафіксували тисячі злочинів, які росіяни скоїли проти мирного населення. Мовиться про вбивства, катування, викрадення, мародерства та грабежі. Президент повідомив, що російські загарбники намагалися знищити все, пов'язане не лише з українською національною ідеєю, але й з культурою.

За словами Зеленського, Україна опинилася в епіцентрі протистояння двох ідей:

європейської демократичної – має значення свобода та життя кожної людини;

жорстокої тиранічної – значення нібито має лише та людина, яка може підкорити інших.

Головні інструменти – зброя та санкції

Зеленський наголосив: якщо не зупинити Росію зараз, її війська повторять злочини на території кожної держави, до якої зможуть дотягнутися. Зокрема, мовиться про Словаччину.

Президент назвав головні інструменти, які потрібні, аби Україна перемогла:

зброя – це пріоритет. Україна завжди пам'ятатиме, як Словаччина надала у вирішальний час те, що справді допомогло. Тим більше є потенціал, аби продовжити співпрацю. Зеленський зауважив, що, зокрема, говорить про літаки та гвинтокрили;

санкції проти Росії. Зеленський пригадав, що ЄС погоджує вже шостий пакет санкцій проти країни-окупантки. Це – потрібний пакет. Включно з енергетичними обмеженнями, які він передбачає. Зеленський наголосив: Україна розуміє, що для Словаччини можливість заміщення російської нафти не є питанням про моментальні дії.

Росія перетворює комерційні зв'язки на ланцюг

Зеленський поділився з Словаччиною українською історією. Він розповів, як роками російські політики боролися, аби постачати в Україну свій газ. Тоді пропонували начебто вигідні варіанти: дешеві та зручні насамперед для Москви. Метою Росії було отримати політичні рішення, аби обсяг постачання збільшився.

Президент пригадав, що ще нещодавно Україна була одним з найбільших напрямків збуту для Газпрому. Країна залежала не тільки від газу, але й від російських політичних рішень.



"І будь-які спроби перейти хоча б на ринкові умови в постачанні завершувалися газовими війнами, а зрештою – й кабальною газовою угодою, яка становила пряму загрозу для нашого суверенітету", – наголосив Зеленський.

Він зауважив, що, окрім того, українські політики довго гралися з питанням про розміщення Чорноморського флоту Росії в українському Криму. Зокрема, країна-окупантка розповідала про умови так званої оренди для флоту. Газове питання до справи також підв'язували. Тоді казали, що може бути вигода від удаваної знижки на російський газ, якщо російський флот перебуватиме на українській території.

Зеленський наголосив, що цей флот був лише прикриттям, ширмою, за якою Росія проводила паспортизацію, поширювала пропаганду та спричиняла повзучу анексію. Її довершило вторгнення у 2014 році.

Український лідер зауважив: він радить уникати такого усім друзям, які можуть опинитися у політичній залежності від Росії. Україна першою побачила, як Росія порушує умови та перетворює комерційні зв'язки на ланцюг, аби тримати державу поруч із собою.

"Російський Чорноморський флот використали при захопленні Криму. А зараз блокує море для нас і б'є ракетами по наших мирних містах. Ну а газ Росія намагається використовувати зараз, щоб тримати в покорі увесь Європейський континент", – заявив президент.

Зеленський наголосив, що від російських енергоресурсів необхідно відмовитися. Бо це – не просто товар, насправді мовиться про свободу, а свобода має свою ціну.

Зеленський виступив перед політиками та народом Словаччини: дивіться відео

Зеленський про рух України в ЄС

Зеленський наголосив, що Росія намагається шантажувати, розколювати й послаблювати європейський союз. Однак це свідчить тільки про одне: усі на континенті мають відповісти ще більшим об'єднанням, ще більшою інтеграцією та захистом цінностей.

"Але ще більше об'єднання у Європі можливе тільки в одному випадку – якщо Україна прямо зараз, в умовах війни, отримає реальну змогу прискорено рухатися у ЄС. Питання про надання Україні статусу кандидата у члени Євросоюзу вже у червні цього року – це питання захисту всього європейського проєкту", – заявив Зеленський.

Окрім того, він зауважив, що неможливо воювати без економіки. Тим часом Росія робить усе, аби зруйнувати українську економіку. Зокрема, більшість ракет б'ють саме по економічній інфраструктурі.

За словами Зеленського, пріоритетом є налагодження альтернативних маршрутів для українського експорту. Зокрема, територією Словаччини.

Зеленський закликав Словаччину бути голосом України у ЄС у моменти, коли потрібно захищати відповідні позиції від деструктивних сумнівів тих, хто свободу цінує менше.

Український лідер наголосив, що єдність та тиск на Росію потрібно посилювати, доки світ не побачить, що перемогу вдалося досягнути.

Також Зеленський наголосив, що влітку 2022 року у Братиславі відбудеться донорська конференція для мобілізації допомоги Україні. Український лідер подякував її організаторам.

До теми – Литва визнала Росію теористом і геноцид в Україні: дивіться відео