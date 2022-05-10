Швеція підтримує Україну
Сторони домовилися посилити партнерство двох держав. Про телефонну розмову повідомив згодом Зеленський у твітері. Однак, деталей та умов співпраці як у енергетичній сфері, так і оборонній – не розголошують.
Увага Україна зробила важливий крок на шляху в ЄС, – Зеленський звернувся до українців
Обговорили взаємодію в енергетичній сфері, подальшу оборонну підтримку України в боротьбі з російським агресором, посилення санкцій проти Росії. У День Європи українці зі зброєю в руках боронять наші спільні європейські цінності,
– написав Зеленський.
Водночас Андерссон пообіцяла продовжити підтримку українського народу. Вона додала, що українці захищають свою свободу та спільні зі шведами цінності.
Сьогодні в День Європи висловили непохитну підтримку Україні. Ми й надалі будемо стояти поруч із народом України, захищаючи свою свободу та наші спільні цінності,
– написала прем'єрка.
Росія поплатиться за агресію та варварство
До слова, світ вже зрозумів, що для Росії енергоресурси – це зброя. Після можливого нафтового ембарго черга може дійти і до нафтопродуктів та зрідженого природного газу.
Влучну заяву також зробив міністр оборони Олексій Резніков, щодо того, чому увесь цивілізований світ наразі підтримує Україну у війні з країною-агресоркою. Він зауважив, що Росія роками не чула слів, тож тепер демократію доводиться захищати зброєю.
ЄС готує шостий пакет санкцій проти Росії
- Єврокомісія передала 6 пакет санкцій проти Росії для ознайомлення державам-членам ЄС. Його представила президентка ЄС Урсула фон дер Ляєн.
- Він передбачає ембарго на російську нафту. Однак, відмова від "російського золота" буде поступовою, протягом 6 – 8 місяців. Винятки можуть зробити для Словаччини та Угорщини, адже ці країни дуже залежать від російської нафти.
- За словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, Євросоюз вже влітку відмовиться від російського вугілля, а відмова від нафти відбудеться до кінця року.
- Найбільший імпортер Індії – компанія Tata Steel – уже відмовилась від імпорту російського вугілля.
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