Швеція підтримує Україну

Сторони домовилися посилити партнерство двох держав. Про телефонну розмову повідомив згодом Зеленський у твітері. Однак, деталей та умов співпраці як у енергетичній сфері, так і оборонній – не розголошують.

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Обговорили взаємодію в енергетичній сфері, подальшу оборонну підтримку України в боротьбі з російським агресором, посилення санкцій проти Росії. У День Європи українці зі зброєю в руках боронять наші спільні європейські цінності,

– написав Зеленський.

Водночас Андерссон пообіцяла продовжити підтримку українського народу. Вона додала, що українці захищають свою свободу та спільні зі шведами цінності.

Сьогодні в День Європи висловили непохитну підтримку Україні. Ми й надалі будемо стояти поруч із народом України, захищаючи свою свободу та наші спільні цінності,

– написала прем'єрка.

Росія поплатиться за агресію та варварство

До слова, світ вже зрозумів, що для Росії енергоресурси – це зброя. Після можливого нафтового ембарго черга може дійти і до нафтопродуктів та зрідженого природного газу.

Влучну заяву також зробив міністр оборони Олексій Резніков, щодо того, чому увесь цивілізований світ наразі підтримує Україну у війні з країною-агресоркою. Він зауважив, що Росія роками не чула слів, тож тепер демократію доводиться захищати зброєю.

ЄС готує шостий пакет санкцій проти Росії

Єврокомісія передала 6 пакет санкцій проти Росії для ознайомлення державам-членам ЄС. Його представила президентка ЄС Урсула фон дер Ляєн.

Він передбачає ембарго на російську нафту. Однак, відмова від "російського золота" буде поступовою, протягом 6 – 8 місяців. Винятки можуть зробити для Словаччини та Угорщини, адже ці країни дуже залежать від російської нафти.

За словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, Євросоюз вже влітку відмовиться від російського вугілля, а відмова від нафти відбудеться до кінця року.

Найбільший імпортер Індії – компанія Tata Steel – уже відмовилась від імпорту російського вугілля.

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