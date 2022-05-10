Швеция поддерживает Украину

Стороны договорились усилить партнерство двух стран. О телефонном разговоре впоследствии сообщил Зеленский в твиттере. Однако деталей и условий сотрудничества как в энергетической сфере, так и оборонной – не разглашают.

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Обсудили взаимодействие в энергетической сфере, дальнейшую оборонную поддержку Украины в борьбе с российским агрессором, ужесточение санкций против России. В День Европы украинцы с оружием в руках защищают наши общие европейские ценности,

– написал Зеленский.

В то же время Андерссон пообещала продолжить поддержку украинского народа. Она добавила, что украинцы защищают свою свободу и общие со шведами ценности.

Сегодня в День Европы выразили твердую поддержку Украине. Мы и дальше будем стоять рядом с народом Украины, защищая свою свободу и наши общие ценности,

– написала премьер.

Россия поплатится за агрессию и варварство

Кстати, мир уже понял, что для России энергоресурсы – это оружие. После возможного нефтяного эмбарго очередь может дойти и до нефтепродуктов и сжиженного природного газа.

Точное заявление также сделал министр обороны Алексей Резников относительно того, почему весь цивилизованный мир поддерживает Украину в войне со страной-агрессоркой. Он отметил, что Россия годами не слышала слов, и теперь демократию приходится защищать оружием.

ЕС готовит шестой пакет санкций против России

Еврокомиссия передала 6-й пакет санкций против России для ознакомления государствам-членам ЕС. Его представила президент ЕС Урсула фон дер Ляйен.

Он подразумевает эмбарго на российскую нефть. Однако, отказ от "российского золота" будет постепенным, в течение 6 – 8 месяцев. Исключения могут быть сделаны для Словакии и Венгрии, ведь эти страны очень зависят от российской нефти.

По словам канцлера Германии Олафа Шольца, Евросоюз уже летом откажется от российского угля, а отказ от нефти состоится до конца года.

Крупнейший импортер Индии – компания Tata Steel – уже отказалась от импорта российского угля.

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