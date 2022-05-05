Про Маріуполь і злочини Росії: Зеленський звернувся до українців на 70-й день війни

Володимир Зеленський у ніч на 5 травня традиційно звернувся до українців. Президент розпочав з історії Олександра Махова – захисника України та відомого журналіста.

Зеленський зауважив, що впевнений: українці бачили репортажі героя на телеканалах "Дом" та "Україна". Махов завжди мав власну патріотичну та щиру позицію, а також – був серед найсміливіших. Працював у найгарячіших точках та старався привезти сильний матеріал, повідомляє 24 канал.

Зауважте Карта бойових дій станом на 4 травня: що відбувається на фронті

Президент пригадав, як у 2017 році Махов перший з українських журналістів побував на нашій станції в Антарктиді. А коли у світі спалахнула пандемія COVID-19, не злякався та два тижні провів у Санжарах, куди привезли українців з Китаю.

На фронті Махов – доброволець, ветеран АТО, боєць 95-ї десантно-штурмової бригади – був з першого дня повномасштабної війни. Як уродженець Луганської області він по-особливому відчував, що значить ця війна.

Зеленський повідомив, що герой загинув 4 травня на Харківщині. Йому було 36 років. Президент висловив співчуття рідним та друзям загиблого.

"Хай його син Владислав знає: Росія відповість за цю смерть. Ми обов'язково здобудемо для України перемогу. Впевнений, це було мрією Олександра. І ми її реалізуємо", – пообіцяв український лідер.

Завершився другий етап евакуації з Маріуполя

Зеленський повідомив, що 4 травня завершився другий етап евакуаційної операції з Маріуполя. Врятували 344 людини. Вони вже виїхали до Запоріжжя, де їх зустрічатимуть.

Усі евакуйовані з "Азовсталі" – понад 150 людей – вже отримують необхідну допомогу та найтурботливіше ставлення. Зеленський подякував усім, хто працює над евакуаційною операцією.

Президент наголосив, що робота над порятунком людей з "Азовсталі" та загалом Маріуполя триватиме. Не було жодного дня, аби цим питанням не займалися. Аби врятувати людей, потрібне продовження режиму тиші. Окрім того, необхідний час, аби підняти людей з підвалів та укриттів. Наявні умови не дозволяють використовувати спеціальну техніку для розчищення завалів. Усе роблять вручну.

Зеленський провів низку розмов

Український лідер повідомив, що упродовж дня розмовляв з:

Антоніу Гуттеришем – генсеком ООН. Темою була евакуація людей з Маріуполя;

Нафталі Беннетом – прем'єр-міністром Ізраїлю. Теми: ситуація на Сході України (зокрема, у Маріуполі) та абсолютно неприпустимі висловлювання міністра закордонних справ Росії, які обурили увесь світ.

Марком Рютте – прем'єр-міністром Нідерландів. Теми: дипломатичні кроки, необхідні заради миру, та притягнення до відповідальності усіх воєнних злочинців.

Злочини Росії отримають належну відповідь

Зеленський заявив, що російські окупанти завдали черговий ракетний удар. Ворог бив по Дніпру, Миколаєву, Одесі, Запоріжжю, містах Донбасу та інших регіонах України.

Президент наголосив, що всі ці злочини отримають належну відповідь: юридичну та практичну – на полі бою.

"Українці стримують тих, хто забув, чому раділи у 1945"

Президент розповів, що звернувся до Данії. Цього дня країна відзначає річницю звільнення від нацистів. Зеленський наголосив: щороку у травні всі порядні люди на землі згадують перемогу над нацизмом –найстрашнішим злом в історії людства.

Водночас згадувати – не лише пам'ятати, а ще й старатися не допустити "ніколи знову".

"Саме українці і українки разом з нашими друзями і партнерами – антивоєнна коаліція, як свого часу була антигітлерівська – стримують зараз тих, хто точно забув, чому люди раділи в 1945-му. Бо якби в Росії дійсно всі памʼятали б, ця війна зараз просто не почалась би", – наголосив президент.

Також Зеленський повідомив, що підписав указ про нагородження державними нагородами 35 військовослужбовців 19-ї ракетної бригади Сухопутних військ Збройних Сил України.

Важливо – нічне звернення Зеленського за 4 травня: дивіться відео