У Зеленського показали момент удару "Шахедом" по будинку в Сумах
Джерело:United24
Російські окупанти зранку 3 липня вдарили "Шахедами" по Сумах. Дрони російських терористів влучили у житлову багатоповерхівку.
Внаслідок влучання є поранені та загиблі. Ворожий дрон зруйнував поверх будинку.
До теми Загиблий, поранені та немає майже цілого поверху: моторошні наслідки влучання в Сумах
Російський дрон поцілив у будинок
В United24 показали момент влучання ворожого дрона по багатоповерхівці у Сумах.
Сьогодні Росія здійснила чотири удари з використанням іранських безпілотників по місту Суми. Станом на 13:00 сьогоднішнього дня 16 людей були поранені й одна людина загинула внаслідок цієї атаки,
– мовиться у підписі до ролика.
Дивіться відео моменту влучанняОперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
Росіяни пошкодили 2 багатоповерхівки
У Сумській ОВА розповіли, що о 10:49 у місті зафіксували 4 прильоти БПЛА типу Shahed 136. Росіяни вдарили по центру Сум. Внаслідок влучання пошкоджень зазнали:
- адміністративна будівля,
- 2 багатоквартирні житлові будинки.
"Станом на 13:00 попередньо 16 поранених, 1 особа загинула. Постраждалим надали допомогу. Продовжуються роботи з евакуації населення та ліквідації наслідків пожежі. Постраждалому населенню надано місця тимчасового перебування. Вирішується питання щодо їхнього розміщення. Надається медична та психологічна допомога", – підсумували в ОВА.
В Офісі генпрокурора повідомили, що за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочалося досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством.
Внаслідок атаки ворога загинула цивільна жінка, яка перебувала вдома в одній із квартир багатоквартирного будинку,
– повідомили в Офісі генпрокурора.
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. Досудове розслідування здійснюють слідчі поліції. Пізніше матеріали передадуть до Управління СБУ в Сумській області.
Дивіться фото з місця ворожої атаки / Фото Сумської ОВА та Офісу генпрокурора