У Зеленського показали момент удару "Шахедом" по будинку в Сумах

Російські окупанти зранку 3 липня вдарили "Шахедами" по Сумах. Дрони російських терористів влучили у житлову багатоповерхівку.

Внаслідок влучання є поранені та загиблі. Ворожий дрон зруйнував поверх будинку.

До теми Загиблий, поранені та немає майже цілого поверху: моторошні наслідки влучання в Сумах

Російський дрон поцілив у будинок

В United24 показали момент влучання ворожого дрона по багатоповерхівці у Сумах.

Сьогодні Росія здійснила чотири удари з використанням іранських безпілотників по місту Суми. Станом на 13:00 сьогоднішнього дня 16 людей були поранені й одна людина загинула внаслідок цієї атаки,

– мовиться у підписі до ролика.

Дивіться відео моменту влучання

Росіяни пошкодили 2 багатоповерхівки

Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі

У Сумській ОВА розповіли, що о 10:49 у місті зафіксували 4 прильоти БПЛА типу Shahed 136. Росіяни вдарили по центру Сум. Внаслідок влучання пошкоджень зазнали:

адміністративна будівля,

2 багатоквартирні житлові будинки.

"Станом на 13:00 попередньо 16 поранених, 1 особа загинула. Постраждалим надали допомогу. Продовжуються роботи з евакуації населення та ліквідації наслідків пожежі. Постраждалому населенню надано місця тимчасового перебування. Вирішується питання щодо їхнього розміщення. Надається медична та психологічна допомога", – підсумували в ОВА.

В Офісі генпрокурора повідомили, що за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочалося досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством.

Внаслідок атаки ворога загинула цивільна жінка, яка перебувала вдома в одній із квартир багатоквартирного будинку,

– повідомили в Офісі генпрокурора.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. Досудове розслідування здійснюють слідчі поліції. Пізніше матеріали передадуть до Управління СБУ в Сумській області.

Дивіться фото з місця ворожої атаки / Фото Сумської ОВА та Офісу генпрокурора