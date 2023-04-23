Вбивство батьків чи фільтрація: у Зеленського назвали 5 сценаріїв, як Росія викрадає дітей

Окупанти викрадають українських дітей на окупованих територіях і вивозять у Росію. Відомо про щонайменше 5 сценаріїв, до яких вдаються росіяни під час депортації українських дітей.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла Дар'я Герасимчук – радниця-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації. Саме випадки повернутих дітей дають можливість проаналізувати, як росіяни ставилися до них і яким чином викрали.

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Викрадення після фільтрації

Перший сценарій, як розповіла Герасимчук, – це діти, які були викрадені після розлучення на фільтрації.

Тобто батьків затримують з різних причин, часто взагалі ніяк не аргументовано, а дітей одразу вилучають. Спочатку їх везуть на тимчасово окуповану територію і далі перенаправляють, депортують до Росії. Є ті, кому вдалося звільнитися, і потім вони їдуть розшукувати дітей та забирати їх,

– сказала вона.

Повне інтерв'ю радниці-уповноваженої президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'ї Герасимчук

Другий сценарій, за словами Герасимчук, передбачає викрадення дітей безпосередньо з біологічних родин.

"Інколи це буває, коли вони позбавляють батьківських прав за якимись вигаданими законами окупаційної влади "незручних" дорослих, які не хочуть співпрацювати з окупантами", – сказала посадовиця.

Також росіяни забирають дітей від інших родичів.

Наприклад, як це сталося з 16-річним Сергієм. Хлопчик до повномасштабної війни втратив батьків і проживав зі старшими братами, повнолітніми сестрами, які вже мали свої родини. Однак представники окупаційної влади прийшли до них додому і заявили, що він їде з ними,

– розповіла радниця-уповноважена президента України.

За її словами, 16-річного Сергія забрали і відвезли в Росію, де помістили в прийомну сім'ю, й він зустрічався з Марією Львовою-Бєловою, ордер на арешт якої видав суд в Гаазі.

Хлопець говорив про те, що не розуміє, що тут робить, що в нього є родина, що він українець і хоче назад додому.

"Попри те, що він відмовився йти в прийомну сім'ю, його спочатку розмістили в інтернаті, але через декілька тижнів все ж таки насильно віддали в прийомну сім'ю. Там він був аж 8 місяців до того, як нам вдалося його витягнути і повернути додому. Це приклад того, як дитину від своїх рідних просто з корінням відривають і відвозять кудись, тому що росіяни так вирішили", – сказала посадовиця.

Третій сценарій – вбивство батьків

Герасимчук розповіла, що третій сценарій передбачає те, що росіяни спочатку вбивають батьків, а потім забирають дітей, які залишилися з іншими дорослими – рідними, друзями – з сім'ї.

Це сталося, наприклад, в кейсі двох перших дітей, яких нам вдалося повернути. Це був Ілля Матвієнко та Кіра Обединська. Хлопчик мав тяжке поранення в ногу, а мама загинула в його обіймах. Кіра втратила батька просто на очах, коли він намагався піти по воду. І, власне, цих викрадених дітей росіяни повезли у Донецьк, готуючи до депортації в Росію,

– розповіла Дар'я Герасимчук.

Вона зазначила, що у всіх дітей з цих трьох категорій відразу забирали мобільні телефони та не давали змогу подзвонити рідним, близьким, повідомити, де вони, що з ними. Росіяни роблять все, щоб діти не могли повідомити, де вони.

"Абсолютно всім дітям говорять, що вони рідним не потрібні, їх не люблять, і тепер вони будуть росіянами", – зазначила посадовиця.

Радниця-уповноважена президента України заявила, що четвертий сценарій – це коли росіяни не дають українській стороні вивезти в безпеку тих дітей, які перебувають у закладах інституційного догляду, що потрапили під окупацію.

Не погоджуючи жодного разу коридорів для вивезення дітей, вони просто спричиняють, по суті, гуманітарну кризу. У дітей немає ліків, їжі, немає нічого. Після того, як росіяни вже довели їх до крайньої межі, вивозять та викрадають цілим закладом,

– розповіла вона.

Герасимчук зазначила, що саме такий сценарій Росія використала у Херсоні, де дітей викрали з закладу інституційного догляду. Окупанти навіть опублікували у відкритих джерелах документ, що їх, здорових дітей, везуть нібито на "оздоровлення" в Крим.

"Але цих здорових дітей повезли в психоневрологічний інтернат. Тобто росіяни роблять все для того, щоб українська сторона не могла забрати цих дітей в безпеку", – додала вона.

Наймасовіший сценарій викрадення дітей

Дар'я Герасимчук повідомила, що п'ятий сценарій – наймасовіший. Відповідно до цього сценарію, росіяни вивозять дітей на так зване "оздоровлення".

Спершу, як розповіла посадовиця, росіяни створюють на окупованих територіях умови, які абсолютно непридатні для проживання дитини. Після цього вони нібито пропонують батькам "добровільно" віддати дитину на так званий відпочинок на 3 тижні чи на місяць.

Чому я кажу нібито "добровільно", тому що, по-перше, батьки не мають взагалі ніякого іншого виходу, бо вже немає ні їжі, нічого для того, щоб дитина могла вижити на цій території, де ступила російська нога. По-друге, дуже часто батькам кажуть: "Якщо ви не віддасте дитину добровільно, ми позбавимо вас батьківських прав, і ви більше ніколи не побачите свою дитину взагалі",

– сказала Герасимчук.

Вона розповіла, що далі цих дітей вивозять й кажуть, що через місяць дитина повернеться, однак нікого не повертають.

"З дітей, яких вдалося повернути, є такі, що майже рік перебували в таборах. Їх переміщували з одного в інший, звичайно, не погоджуючи це з батьками. У тих, хто мав мобільні телефони, хоч інколи була можливість зв'язуватися, але батьки абсолютно ні на що не могли впливати. Цих дітей перевозили постійно, їм постійно говорили, що батькам не потрібні, що їх позбулися, що вони тепер будуть в Росії, а після того, як приїдуть з таборів, підуть в російські сім'ї", – резюмувала Герасимчук.

Українська сторона офіційно підтверджує понад 19 тисяч викрадених дітей. Та реальні дані можуть сягати 200–300 тисяч викрадених дітей.