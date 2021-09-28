У Зеленського слідом за мільярдом дерев хочуть встановити 10 тисяч нових спортмайданчиків

У межах президентської програми "Здорова країна" в українських містах з'являться "активні парки" та нові спортивні майданчики. До кінця 2022 року планують встановити 10 тисяч таких об'єктів.

Метою встановлення нових спортмайданчиків є популяризація здорового способу життя та створення умов для фізичної активності українців.

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Можливості "активних парків"

"Активні парки" стануть для громадян місцем для тренувань. Однак, у них будуть свої особливості. Ці об'єкти будуть оснащені QR-кодами, за допомогою яких кожен охочий може обрати рівень складності тренування, а також і тренера, яким може стати будь-хто із зірок естради, спортсменів або й президент.

Станом на вересень 2021 року в Україні вже з'явилися 100 "активних парків". До кінця року планують збудувати ще 500.

Нові спортмайданчики

Програма президента передбачає встановлення нових спортивних майданчиків фактично у кожному дворі. Це, на думку керівника Офісу Президента Кирила Тимошенка, створить умови для того, щоб тренування та заняття спортом стали доступними для всіх українців.

Ця програма президента орієнтована на всі вікові категорії та групи населення. Ми хочемо, щоб якомога більше наших громадян були залучені до регулярних занять спортом. Щоб зміцнювалося здоров’я українців та знижувалися показники захворювань, що виникають через недостатню фізичну активність,

– розповів Тимошенко.

Також одним із пріоритетів є покращення якості та тривалості життя громадян України шляхом популяризації занять спортом.

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