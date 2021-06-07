Про підписання наказу глава держави повідомив під час форуму "Україна 30". Цього разу зустріч присвятили питанням екології.

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Ціль президент назвав амбітною

Ми поставили перед собою амбітну, але, я впевнений, досяжну мету – за 10 років збільшити площу лісів на 1 мільйон гектарів. Для цього в найближчі три роки ми хочемо висадити в Україні 1 мільярд дерев,

– зазначив президент.

В Україні проведуть аудит водних ресурсів

Зазначимо, що під час форуму Зеленський також повідомив про намір провести аудит водних ресурсів країни. Глава держави підписав і закон про заборону пластикових пакетів у закладах торгівлі. Положення документа розпочнуть діяти з 2022 року.

Цікаво Масове відновлення лісів не допоможе проти кліматичних змін – дослідники

Ще у квітні 2021 року уряд України видав розпорядження провести інвентаризацію лісів. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, дані збиратимуть щороку протягом наступних 5 років.