Землетрус у Марокко зруйнував історичні пам'ятки: жахливі наслідки стихійного лиха

У Марокко стався потужний землетрус у ніч на 9 вересня. Стихійне лихо забрало життя майже 300 людей і зруйнувало історичні стіни імперського міста Марракеш.

Сейсмологи повідомили, що підземні поштовхи сягали 6,8 балів. Епіцентр землетрусу був в Атлаських горах.

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Стихія пошкодила історичні пам'ятки та мечеті

Землетрус у Марокко був такої сили, що будинки руйнувалися за кілька секунд. На жаль, постраждала не лише цивільна інфраструктура, а й історичні пам'ятки.

Будівлі руйнувалися за секунди: дивіться відео

Так, унаслідок землетрусу пошкоджено історичні стіни Марракеша – своєрідну систему оборонних валів імперського міста. Ці стіни оточують райони Медіни у місті й були створені ще у XII столітті. Наразі невідомо, наскільки сильно землетрус їх пошкодив.

Пошкоджені оборонні стіни Марракеша: дивіться відео

Варто наголосити, що історичний центр Марракеша, який постраждав від землетрусу, визнаний спадщиною ЮНЕСКО. На межі повного знищення опинилася мечеть Аль-Кутубія. Це знаменита та епохальна пам'ятка для всіх жителів країни, яку створили у 1147 році. У мережі опублікували кадри стовбу диму біля Аль-Кутубії. Відомо, що там під завалами були люди. Наразі ступінь пошкоджень мечеті невідомий, адже тривають рятувальні операції.

Мечеть Аль-Кутубія після землетрусу: дивіться відео

Що відомо про Марракеш

Марракеш має тисячолітню історію. Його заснували у 1062 році. Колишнє імперське місто має сотні архітектурних та історичних пам'яток – середньовічні палаци, мечеті, сади, а їхні ринки завжди були переповнені туристами. Марракеш також називають "червоним містом", оскільки його оточують оборонні вали червоного кольору, а більшість будівель – з червоного піску. Місто завжди привертало увагу туристів. До початку пандемії COVID-19, у 2019 році, Марракеш відвідало понад 3 мільйони туристів.

Відразу після трагедії до марокканців звернувся міністр внутрішніх справ країни. Він закликав людей не панікувати й наголосив, що уряд задіяв усі можливі ресурси для ліквідації наслідків землетрусу. Крім того, людей просять здавати кров, адже постраждали сотні громадян.

Реакція світу

На землетрус вже почали реагувати в інших країнах. Зокрема, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді висловив співчуття у зв'язку з загибеллю людей внаслідок землетрусу в Марокко. Він побажав постраждалим швидкого одужання, а також заявив, що Індія готова усіляко допомагати Марокко.

Відреагувала на землетрус президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Вона висловила співчуття марокканському народу.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц також висловив співчуття Марокко.

У МЗС Франції відзначили роботу рятувальників, які працюють над ліквідацією страшних наслідків землетрусу.