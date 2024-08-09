Потужні землетруси можуть нагрянути в Україну: де існує загроза та що робити

У сейсмоактивній зоні Вранча, що в Румунії, найближчими роками може виникнути землетрус у 7 – 7,5 бала. У такому разі й Україна відчує його вплив.

Про це розповів сейсмолог Олександр Кендзера, директор Інституту геофізики імені Субботіна НАН України.

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Землетрус в Україні

Кендзера розповів, що землетрус з магнітудою у 7 – 7,5 може статися, але лише завдяки підземній активності у зоні Вранча у Румунії. Небезпека від нього існує лише на південному заході Одеської області.

Це прикордонне місто Рені, там можуть відчуватися землетруси, вогнище яких знаходиться на великих глибинах на території Румунії. Оскільки це недалеко від українсько-румунського кордону, то люди можуть відчувати його досить суттєво. Дещо менші за силою поштовхи можуть бути біля кордону на півдні та заході України,

– зазначає Олександр Кендзера.

Землетруси, вогнища, яких розташовані на території нашої країни, не мають такої великої потужності. Окрім землетрусів у зоні Вранча та землетрусів, які відбуваються у Чорному морі і на території Криму, всі інші не становлять небезпеки для людей та споруд.

Науковець каже, що до землетрусів варто серйозно ставитися та завчасно перевіряти житлові будинки та споруду на сейсмостійкість.

Після землетрусу у 1977 році, тодішня влада розв'язала проблему "кардинально". Інженерам жеків доручили з’ясувати, які будинки сейсмостійкі, а які ні. Це була відверта профанація, бо не спеціалісти цього визначити не можуть. До такої справи варто залучати фахівців-сейсмологів, які можуть визначити сейсмостійкість споруд, будинків, мостів. Це можна зробити, якщо відомо, як саме будуть коливатися ґрунти в зоні землетрусу. Це, до речі, головне завдання сучасної геофізики, в тому числі української,

– зазначає сейсмолог.

Наразі проводяться три окремі види сейсмічних робіт: загальне сейсмічне зонування, детальне сейсмічне зонування та сейсмічне мікрозонування.