ЄС – це дім, який він збудував: помер колишній президент Єврокомісії Жак Делор

У віці 98 років відійшов на той світ колишній президент головного виконавчого органу Європейського Союзу. Власне, очільник Єврокомісії Жак Делор.

У середу, 27 грудня, його донька Мартін Обрі повідомила журналістам Agence France-Presse (AFP) цю новину. За її словами, помер батько уві сні у своєму будинку в Парижі – столиці Франції.

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Помер Жак Делор

Зазначимо, що очолював Європейську комісію Жак Делор з 1985 по 1995 рік – тобто десять років. За цей час він зробив чимало важливих кроків для політичної та економічної інтеграції європейських держав у єдиний блок:

Шенгенські угоди щодо подорожей;

програма Erasmus для обміну студентами;

впровадження євро як єдиної валюти;

завершення формування спільного ринку.

Політик також обіймав посаду міністра фінансів при президентові Франсуа Міттерані з 1981 по 1984 рік. Мав хороші рейтинги, однак відмовився балотуватися на пост президента Франції у 1995 році, пояснивши це власним великим прагненням до незалежності.

Я ні про що не шкодую. Але я не кажу, що мав рацію,

– уже згодом коментував Делор своє рішення.

Теперішній лідер Франції Еммануель Макрон назвав Делора "невтомним творцем нашої Європи". Він констатував, що відданість, ідеали та чесність Жака завжди надихатимуть.

"Державний діяч з французькою долею. Невпинний майстер нашої Європи. Борець за людську справедливість. Жак Делор був усім цим", – написав Макрон.

У Парижі помер Жак Делор: сюжет від France 24

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Також колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон наголосив, що Жак Делор був видатним архітектором сучасного Євросоюзу. Він залишив неоціненну спадщину, і це слід визнати навіть тим, хто з ним не погоджувалися.

Без Делора не було б ні Маастрихтського договору, ні євро. Дійсно, без Делора не було б єдиного ринку. Він використав настрої Німеччини після холодної війни, аби створити нову федеративну структуру для Європи, і зробив це з приголомшливим розмахом,

– йдеться у повідомленні Джонсона.

Водночас Борис Джонсон заявив, що ідеї Делора хоч ніколи й не були правильними для Британії, але ніхто не може сумніватися в його спадщині: "Що б не говорили про сучасний ЄС – це будинок, який збудував Жак".

У багатьох питаннях щодо ЄС була незгодна з Делором колишня та уже покійна видатна прем'єр-міністрка Великої Британії Маргарет Тетчер. Вона висловлювала занепокоєння щодо розширення повноважень Європарламенту та запровадження єдиної валюти.

Додамо наостанок, що саме Жак Делор 16 червня 1994 року у Люксембурзі від імені Єврокомісії підписав Угоду про партнерство і співробітництво між Україною та ЄС. У документі йдеться про: