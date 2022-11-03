Розчленоване жіноче тіло лежало під балконами поблизу школи: у Москві сталося жорстоке вбивство

У Москві сталося чергове моторошне вбивство. Під балконами житлового будинку поблизу школи знайшли розчленоване жіноче тіло.

Підозрюють у вбивстві 89-річного чоловіка жертви. У його помешканні також виявили рештки вбитої. Деталі публікують росЗМІ, інформує 24 канал.

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Чоловік у скоєному не зізнається. Він вдає, наче взагалі не розуміє, що трапилося. Правоохоронці вже затримали підозрюваного.

У Росії підліток планував кривавий напад на школу

У Єкатеринбурзі затримали 14-річного підлітка, який планував скоїти кривавий напад на свою школу. Хлопець "озброївся" сокирою та пневматичним пістолетом.

Майбутній злочин підліток анонсував у соціальних мережах. Зокрема, писав, що його однокласники – біосміття, а люди загалом – жорстокі й егоїстичні люди, яких потрібно знищити. Школярі звернули увагу на публікації й розповіли про це правоохоронцям.

Теракт підліток запланував на 24 жовтня. Водночас хлопця затримали правоохоронці. Підліток розповів, що цікавиться військовою тематикою, а думка про кривавий напад закралася у його думки ще у вересні цього року.

Тепер хлопець перебуває у психіатричній клініці. Його чекає експертиза на осудність.