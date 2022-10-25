Своїм задумом хлопець поділився у соцмережах, що дуже насторожило його однокласників. Про це повідомляють російські телеграм-канали.
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Однокласники були схвильовані намірами хлопця / Скриншот з чату
Що відомо про інцидент
Учні вирішили повідомити поліцію про криваві наміри хлопця. Так, у чатах він написав, що його однокласники – біосміття, і взагалі люди – жорстокі та егоїстичні особи, яких потрібно знищити. За словами зловмисника, лише одиниці з них заслуговують на те, щоб жити. Ба більше, згодом він анонсував теракт за допомогою сокири та пневматики. Злочин парубок запланував на 24 жовтня.
На щастя, хлопець не встиг реалізувати заплановане – правоохоронці затримали його просто у школі. При собі у підлітка не виявили зброї, проте вдома знайшли сокиру, а також пневматичний пістолет, який він позичив у знайомого.
Під час допиту парубок розповів, що захоплюється військовою тематикою, цікавиться новинами та обстановкою у світі. Він зауважив, що думка про теракт з'явилася у нього ще у вересні. Наразі він перебуває у психіатричній клініці, щоб пройти експертизу на осудність.
Стрілянини у російських навчальних закладах: що відомо
- 26 вересня 2022 року в іжевській школі №88 дорослий чоловік розпочав стрілянину просто під час уроку. Внаслідок трагедії загинуло 17 осіб, зокрема 11 дітей та 6 дорослих. Також поранень зазнали 23 особи: серед них – 21 дитина. Стрілок Артем Казанцев 1988 року народження виявився випускником тієї школи. У МВС підтвердили, що зловмисник наклав на себе руки.
- 20 вересня 2021 року у російському Пермському державному національному дослідницькому університеті 18-річний студент відкрив стрілянину. В результаті атаки загинули 8 людей, 19 мають вогнепальні поранення. Напад скоїв Тимур Бекмансуров, якого при затриманні важко поранили.
- 11 травня 2021 року 19-річний Ільназ Галявієв влаштував теракт у казанській гімназії №175, де раніше навчався. Його дії призвели до загибелі 7 школярів та 2 педагогинь, ще понад 20 людей постраждали. Сам стрілок пояснював, що нібито "усвідомив себе богом", раптово всіх зненавидів, тому й вирішив вбити. Згодом його визнали психічно неврівноваженим. Експертиза показала, що на момент скоєння злочину він не контролював свої дії.