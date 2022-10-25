Своей затеей парень поделился в соцсетях, что очень насторожило его одноклассников. Об этом сообщают российские телеграм-каналы.
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Одноклассники были взволнованы намерениями парня / Скриншот из чата
Что известно об инциденте
Ученики решили сообщить полиции о кровавых намерениях молодого человека. Так, в чатах он написал, что его одноклассники – биомусор, и вообще люди – жестокие и эгоистические существа, которых нужно уничтожить. По словам злоумышленника, только единицы из них заслуживают того, чтобы жить. Более того, впоследствии он анонсировал теракт с помощью топора и пневматики. Преступление молодой человек запланировал на 24 октября.
К счастью, парень не успел реализовать запланированное – правоохранители задержали его прямо в школе. При себе у подростка не обнаружили оружия, однако дома нашли топор, а также пневматический пистолет, который он одолжил у знакомого.
Во время допроса молодой человек рассказал, что увлекается военной тематикой, интересуется новостями и обстановкой в мире. Он заметил, что мысль о теракте появилась у него еще в сентябре. Пока он находится в психиатрической клинике, чтобы пройти экспертизу на вменяемость.
Стрельбы в российских учебных заведениях: что известно
- 26 сентября в ижевской школе №88 взрослый мужчина начал стрельбу прямо во время урока. В результате трагедии погибли 17 человек, в том числе 11 детей и 6 взрослых. Также ранения получили 23 человека: среди них – 21 ребенок. Стрелок Артем Казанцев 1988 года оказался выпускником этой школы. В МВД подтвердили, что злоумышленник покончил с собой.
- 20 сентября 2021 в российском Пермском государственном национальном исследовательском университете 18-летний студент открыл стрельбу. В результате атаки погибли 8 человек, у 19 огнестрельные ранения. Нападение совершил Тимур Бекмансуров, которого при задержании тяжело ранили.
- 11 мая 2021 года 19-летний Ильназ Галявиев устроил теракт в казанской гимназии №175, где раньше учился. Его действия привели к гибели 7 школьников и 2 педагогов, еще более 20 человек пострадали. Сам стрелок объяснял, что якобы "осознал себя богом", внезапно всех возненавидел, потому и решил убить. Впоследствии его сочли психически неуравновешенным. Экспертиза показала, что к моменту совершения преступления он не контролировал свои действия.