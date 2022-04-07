Жителі окупованих територій, які чекали на "русскій мір", шоковані поведінкою "визволителів"

Мешканці тимчасово окупованих територій буквально шоковані поведінкою російських окупантів. Доказом цьому є чергова перехоплена СБУ розмова.

Служба безпеки України перехопила розмову між бойовиком так званої "ДНР" (чий підрозділ зараз стоїть на Херсонщині) та його родичкою, яка проживає в селі Тарасівка Запорізької області.

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Під впливом російської пропаганди жінка мала інше уявлення про "асвабадітєлєй", але реальність шокувала. У розмові вона зізналася, що ненавиділа "бандерівців", про яких їй розповідав небіж. Вона йому повірила, а тепер вже й не знає, кого ненавидіти.

Серьожа, їдь сюда і подивися, що тут робиться! Я х**ньою не страдаю! Я тобі завжди вірила! Вірила, як ти мені об'ясняв за бандерівців… я зненавиділа їх. А тепер кого мені ненавидіти,

– через сльози запитала жінка у свого небожа.

Окупанти залазять в хати та ґвалтують дітей

Жінка розповіла, що ховає своїх неповнолітніх онучок в підвалі. Дівчатам всього 10 і 14 років, і жінка не знає, як їх вберегти. Російські "визволителі" лазять по будинках, ґвалтують дітей та стріляють мирним жителям в ноги.

Ми їм ковбаси, а вони залазять у хату, насилують дітей і стріляють у ноги… Що мені робити? Вони ходять по селу, питають, де молоді дівчата, та пропонують за них солярку,

– плаче жінка.

Родич порадив від'їхати десь в якомога далі в тил (в бік тимчасово окупованих територій). На що жінка відповіла своєму небожу, що там немає куди їхати, бо все розбомбили, і вкотре запросила його поїхати подивитися.