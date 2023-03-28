На Житомирщині поліція спалила наркотиків на понад 2 мільйони гривень

Правоохоронці на Житомирщині спалили наркотиків на понад 2 мільйони гривень. Вони були речовими доказами у справах протягом 2019 – 2022 року.

Орієнтовну ціну наркотичних та психотропних речовин рахували за цінами чорного ринку. Під час знищення наркотиків на місці була спеціально створена комісія.

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Як поліція знищила наркотиків на понад 2 мільйони

27 березня на спецмайданчику поліцейські Головного управління Національної поліції в області спалили у вогні речові докази у кримінальних провадженнях щодо незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин,

– заявили у поліції.

Під час спалювання наркотиків на місці були всі члени спеціально створеної комісії з поліції та СБУ.

Поліція на Житомирщині спалила наркотиків на понад 2 мільйони: дивіться відео

Дізнавач відділу дізнання Головного управління Національної поліції Ірина Кравчук розповіла, що утилізували товарів, наркотичних та психотропних речовин приблизно на понад 2 мільйони гривень за цінами чорного ринку. Ба більше, правоохоронці спалили не тільки наркотики, а ще й:

сировину;

специфічні пристосування для їх вживання, вилучені на місцях подій як свідчення незаконної діяльності обвинувачених.