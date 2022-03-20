На Житомирщині спіймали мародерів, які обікрали будинок загиблого військового

На Житомирщині мародери обікрали будинок військового, який віддав життя у бою за Україну. Мародерів спіймали та покарали усім селом.

Мародерів покарали традиційно

Парочку прив'язали до дерева, спустивши штани, та виховували усім селом. Після цього зловмисників передали правоохоронним органам.

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В одному з сіл Коростенського району на гарячому спіймали мародерів. Чоловік та жінка обікрали будинок, де нещодавно поховали захисника України. Виховували мародерів всім селом,

– йдеться у повідомленні районної адміністрації.

Там наголосили, що наразі для тих, хто залишився без їжі, одягу, ліків, працюють місцева влада, волонтери, їх підтримують небайдужі люди. Тож, такі дії як мародерство мають бути не тільки засуджені, але й отримають реальне покарання за законами воєнного часу.

В поліції Житомирської області уточнили, що подія мала місце в ніч з 19 на 20 березня.

Що відомо про покарання мародерів Україні

За статтею 432 Кримінального кодексу, мародерство – це викрадення речей вбитих чи поранених на полі бою.

Проте в умовах війни під "мародерством" розуміють крадіжки, вчинені не лише на полі бою, але й на інших територіях під час воєнного стану.

Саме така позиція викладена у Законі України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за мародерство".

Під час війни Верховна Рада посилила відповідальність за мародерство, розбій, пограбування тощо.

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