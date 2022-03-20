Як повідомляє секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, інцидент трапився приблизно об 8 вечора. В результаті вистрілу є постраждалі.

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Вистріл у цивільне авто: що трапилося

Приблизно о восьмій вечора один з екіпажів запорізької тероборони побачив автомобіль, який рухався їм назустріч. На вимогу зупинитися водій авто різко розвернувся і продовжив рух. На сигнали він також не відреагував.

Тоді один з бійців розпочав стріляти у повітря. Після цього він зробив кілька пострілів в сторону машини і влучив у багажне відділення авто, де перебували двоє чоловіків. Обидва отримали поранення. Один з них зараз у лікарні, інший – помер у кареті швидкої допомоги. Водій залишився неушкодженим.

Внаслідок подій відкрито кримінальне провадження.

Тому ще раз наполегливо вам кажу – не виходьте під час комендантської години з дому і тим більше не виїжджайте на дороги. Бережіть себе,

– написав Куртєв.