Про це повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький. Він зазначив, що родина розвозила хліб для потреб місцевої громади.

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Найманці знали маршрут доставки хліба

Дмитро Живицький зазначив, що особисто спілкувався з пораненою жінкою, яка зараз перебуває у лікарні. З її слів, найманці знали весь маршрут родини та місця, куди вони возили хліб.

Вони знали, що це – місцеві підприємці, яким майже по 70 років. Жінка у важкому стані в лікарні, чоловік, на жаль, загинув,

– підкреслив він.

Також очільник області додав, що відбуваються провокації зі сторони окупантів. Так, 19 березня вони заїхали на територію Краснопільської громади та пропонували людям буцімто гуманітарну допомогу. Містяни відмовилися, адже з рук убивць брати нічого не збираються.

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