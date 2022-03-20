Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. Он отметил, что семья развозила хлеб для нужд местной общины.

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Наемники знали маршрут доставки хлеба

Дмитрий Живицкий отметил, что лично общался с раненой женщиной, которая сейчас находится в больнице. По ее словам, наемники знали весь маршрут семьи и места, куда они возили хлеб.

Они знали, что это местные предприниматели, которым почти по 70 лет. Женщина в тяжелом состоянии в больнице, мужчина, к сожалению, погиб,

– подчеркнул он.

Также глава области добавил, что происходят провокации со стороны оккупантов. Так, 19 марта они заехали на территорию Краснопольской общины и предлагали людям гуманитарную помощь. Горожане отказались, так как из рук убийц брать ничего не собираются.

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