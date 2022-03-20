Как сообщает секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, инцидент произошел примерно в 8 вечера. В результате выстрела есть пострадавшие.
Читайте также На Сумщине россияне расстреляли семью, которая развозила хлеб
Выстрел в гражданское авто: что случилось
Примерно в восемь вечера один из экипажей запорожской теробороны увидел двигавшийся им навстречу автомобиль. По требованию остановиться водитель авто резко развернулся и продолжило движение. На сигналы он тоже не отреагировал.
Тогда один из бойцов начал стрелять в воздух. После этого он произвел несколько выстрелов в сторону машины и попал в багажное отделение авто, где находились двое мужчин. Оба получили ранения. Один из них сейчас в больнице, второй – умер в карете скорой помощи. Водитель остался невредимым.
В результате событий открыто уголовное производство.
Поэтому еще раз настойчиво вам говорю – не выходите во время комендантского часа из дома и, тем более, не выезжайте на дороги. Берегите себя,
– написал Куртев.
Важно – Враг меняет тактику: смотрите, как прошла ночь на 20 марта