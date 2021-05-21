Славнозвісна жомова яма Киви: нардеп прокоментував позов САП

Ілля Кива прокоментував позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яка просить суд стягнути з нього 1,2 мільйона гривень за здачу в оренду жомової ями. Народний депутат вважає вимоги САП необґрунтованими.

Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" прокоментував виданню ситуацію з жомовою ямою, заявивши, що жодного порушення закону з його сторони не було.

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Реакція Киви на позов САП

На момент укладення договорів оренди майно було задеклароване і з отриманого прибутку були сплачені всі податки. Ми бачимо, що антикорупційна прокуратура висуває мені порушення в тому, що нібито жомова яма мені не належить,

– зазначив нардеп.

Він уточнив, що для нього це стало новиною, "коли він раптом побачив, що та сумнозвісна жомова яма, про яку було стільки чуток, справді перестала йому належати". "І як добропорядний громадянин я вже звернувся до суду для встановлення істини й першу інстанцію вже виграв", – продовжив Кива.

Парламентар також заявив, що дії САП – "це чергова комбінація влади, яка б'ється в істерії та шукає будь-яку можливість для кримінального переслідування опозиційних політиків". Він, мовляв, спокійно піде в суд і відстоюватиме свою позицію.

Жомова яма Киви: коротко