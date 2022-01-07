Жорсткі санкції проти Росії та допомога ЗСУ: деталі розмови Блінкена та Кулеби

Розмова Ентоні Блінкена та Дмитра Кулеби відбулася 7 січня. Пріоритетною темою стало стримування Росії від нової хвилі війни в Європі.

Пресслужба Міністерства закордонних справ України повідомила, що Блінкен запевнив Кулебу: серед членів Альянсу панує позиція солідарності з Україною. Штати підтримують суверенітет та територіальну цілісність України.

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Блінкен та Кулеба детально узгодили позиції України та США напередодні раундів дипломатичних контактів із Росією наступного тижня.

Сторони обговорили шляхи протидії безпековим загрозам "Північний потік – 2", а також втілення комплексного пакета стримування Росії від нової хвилі війни в Європі, ключовими елементами якого є жорсткі економічні санкції та допомога ЗСУ,

– мовиться у повідомленні.

Кулеба наголосив, що Україна не планує жодних наступальних операцій. Українська сторона – віддана політико-дипломатичному врегулюванню російсько-українського збройного конфлікту.

Блінкен запевнив: США докладають максимум дипломатичних зусиль, щоб запобігти розширенню російської агресії проти України та новій хвилі війни в Європі.

"Співрозмовники наголосили на незмінній відданості дипломатичному принципу «Жодних рішень щодо України без України", – наголосили у МЗС України.

Головне з брифінгу Блінкена

Під час брифінгу 7 січня Блінкен заявив, що Росія може вдатися до провокації, щоб напасти на Україну.

Деякі вимоги країни-агресорки держсекретар США назвав "абсолютно нездійсненними". Росія висуває їх спеціально, щоб звинуватити США у зриві діалогу.

Штати готові до переговорів. Водночас діалог має бути "вулицею з двостороннім рухом".

Якщо Росія вдаватиметься до ескалації, будуть нові санкції.

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