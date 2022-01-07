Жесткие санкции против России и помощь ВСУ: детали разговора Блинкена и Кулебы
Источник:МИД Украины
Разговор Энтони Блинкена и Дмитрия Кулебы состоялся 7 января. Приоритетной темой стало сдерживание России от новой волны войны в Европе.
Пресс-служба Министерства иностранных дел Украины сообщила, что Блинкен заверил Кулебу: среди членов Альянса царит позиция солидарности с Украиной. Штаты поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.
Обратите внимание Украина и Грузия приглашены: министры обороны стран НАТО проведут заседание в январе
Блинкен и Кулеба детально согласовали позиции Украины и США накануне раундов дипломатических контактов с Россией на следующей неделе.
Стороны обсудили пути противодействия угрозам безопасности, "Северный поток-2", а также воплощение комплексного пакета сдерживания России от новой волны войны в Европе, ключевыми элементами которого являются жесткие экономические санкции и помощь ВСУ,
– говорится в сообщении.
Новость дополняется...