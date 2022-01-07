Пресс-служба Министерства иностранных дел Украины сообщила, что Блинкен заверил Кулебу: среди членов Альянса царит позиция солидарности с Украиной. Штаты поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

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Блинкен и Кулеба детально согласовали позиции Украины и США накануне раундов дипломатических контактов с Россией на следующей неделе.

Стороны обсудили пути противодействия угрозам безопасности, "Северный поток-2", а также воплощение комплексного пакета сдерживания России от новой волны войны в Европе, ключевыми элементами которого являются жесткие экономические санкции и помощь ВСУ,

– говорится в сообщении.

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