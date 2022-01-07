Адмирал Роб Бауэр – председатель Военного комитета – будет председательствовать на заседаниях. Локацией для события станет Брюссель.

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Первый день встречи посвятят военно-стратегическому мышлению. В частности, обсудят концепцию краеугольного камня боевых действий НАТО, а также – будущие направления работы, связанных с ее реализацией.

Второй день посвятят обзору текущего политического контекста, а также – обсуждению текущей позиции НАТО по сдерживанию и обороне.

Затем главы оборонных ведомств встретятся со своими грузинскими и украинскими коллегами соответственно, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью в своих странах, а также текущий прогресс в проведении реформ, связанных с обороной,

– говорится в сообщении.

Срочное заседание НАТО: главное

Главы МИД стран, входящих в НАТО, в пятницу, 7 января, провели срочное заседание.

Во время заседания они призвали Россию – страну-агрессорку – к деэскалации и диалогу.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что любая следующая агрессия против Украины будет дорого стоить России. В то же время он подчеркнул, что союзники делают все для того, чтобы найти политический путь вперед.

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