Журналісти розкрили частину схеми з виведення грошей "Приватбанку"

Журналісти-розслідувачі розкрили схему виведення грошей з "Приватбанку" великих юридичних компаній, які створювали та обслуговували офшорні компанії. З'ясувалося, що провайдери послуг для офшорів дезінформували фінансові моніторинги відразу декількох країн світу.

Як стверджують журналісти, провайдери надавали неправдиву інформацію, щоб приховати, хто ж стоїть за компаніями-прокладками, через рахунки яких пройшли сотні мільйонів доларів, виведених з "Приватбанку".

Цікаво У США продадуть нерухомість Коломойського: вилучені кошти підуть на погашення боргів

Так, внутрішня кореспонденція відразу двох міжнародних провайдерів Cititrust та Trident Trust свідчить про те, що фінансові контролюючі органи Кіпру та Белізу досліджували діяльність окремих офшорних компаній, зокрема Jarvis Trading Limited.

Її діяльність пов'язана з Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим. Цікаво, що фіноргани Белізу зацікавилися нею ще задовго до того, як "Приватбанк" був націоналізований у 2016 році.

Яка роль компанії у відмиванні грошей "Приватбанку"

У звіті детективного агенства Kroll зазначається, що 2010 року компанія Jarvis Trading та 2 інші офшорки отримали позики у "Приватбанку"на загальну суму 86 мільйонів доларів.

Того ж дня ці кошти були переведені через мережу офшорних компаній і пізніше зосереджені на рахунку Grammel Holdings Inc,

– пояснили у Kroll.

Вже за рік після цієї операції фінансовий моніторинг Белізу звернувся із запитом до одного із найбільших світових провайдерів, юридичної компанії Cititrust, аби дізнатися хто ж бенефіціарний власник підозрілої офшорки Jarvis Trading Limited. У відповідь міжнародні юристи надіслали ім'я Agathoulla Constantinou.

Хто ж насправді власник Jarvis Trading Limited

У внутрішніх документах Cititrust за 2018 рік мовиться, що бенефіціарним власником є Сергій Мельник, один із номінальних власників групи "Приват". Jarvis Trading Limited була позичальником "Приватбанку" аж до моменту його націоналізації.

Загальна сума кредитного портфелю цієї компанії перетнула позначку у 350 мільйонів доларів. Наразі діяльність Jarvis Trading Limited розслідують і українські правоохоронці.

Згодом ще одна офшорна компанія потрапляла у поле зору фінансового моніторингу Кіпру у вересні 2010 року. Тоді юристи міжнародної компанії-реєстратора Trident Trust отримали запит, щодо компанії Ravenscroft Holdings.

​Актуально Журналісти частково підтвердили зв'язок Зеленського й Коломойського на 40 мільйонів доларів

Кіпрська влада цікавилася особою кінцевого бенефіціарного власника і попереджала про те, що відмова надавати інформацію є порушенням, яке може каратися:

штрафом на суму у 20 тисяч доларів,

або ж до 2 років позбавлення волі.

У Trident Trust проігнорували попередження і просто не надіслали інформації що стосувалася власників Ravenscroft Holdings. Хоча внутрішня кореспонденція юристів вказує на те, що записали компанію на Олега Гніненко.

Зв'язок Гніненка з Коломойським

У розслідуванні мовиться, що особа з таким же іменем із 2013 року перебуває у правлінні Нікопольського заводу феросплавів, який пов'язують з олігархом Коломойським. А кредити "Приватбанку", видані Нікопольському заводу феросплавів 2009 року, проводилися зокрема через вже відомий нам офшор Ravenscroft Holdings.

Так, колишні бенефіціарні власники та їх співучасники незаконно привласнили щонайменше 12,5 мільйонів доларів кредитних надходжень, перерахувавши їх з Ravenscroft Holdings на американський банківський рахунок Optima International.