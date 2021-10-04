Журналисты раскрыли часть схемы по выводу денег "Приватбанка"

Журналисты-расследователи раскрыли схему вывода денег из "Приватбанка" крупных юридических компаний, которые создавали и обслуживали оффшорные компании. Выяснилось, что провайдеры услуг для офшоров дезинформировали финансовые мониторинги сразу нескольких стран мира.

Как утверждают журналисты, провайдеры предоставляли ложную информацию, чтобы скрыть, кто же стоит за компаниями-прокладками, через счета которых прошли сотни миллионов долларов, выведенных из "Приватбанка".

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Так, внутренняя корреспонденция сразу двух международных провайдеров Cititrust и Trident Trust свидетельствует о том, что финансовые контролирующие органы Кипра и Белиза исследовали деятельность отдельных оффшорных компаний, в частности Jarvis Trading Limited.

Ее деятельность связана с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Интересно, что финорганы Белиза заинтересовались ею еще задолго до того, как "Приватбанк" был национализирован в 2016 году.

Какова роль компании в отмывании денег "Приватбанка"

В отчете детективного агентства Kroll отмечается, что в 2010 году компания Jarvis Trading и 2 другие офшорки получили займы в "Приватбанке" на общую сумму 86 миллионов долларов.

В тот же день эти средства были переведены через сеть оффшорных компаний и позже сосредоточены на счете Grammel Holdings Inc,

– пояснили в Kroll.

Уже через год после этой операции финансовый мониторинг Белиза обратился с запросом к одному из крупнейших мировых провайдеров, юридической компании Cititrust, чтобы узнать кто же бенефициарный владелец подозрительной оффшорки Jarvis Trading Limited. В ответ международные юристы прислали имя Agathoulla Constantinou.

Кто же на самом деле владелец Jarvis Trading Limited

Во внутренних документах Cititrust за 2018 год говорится, что бенефициарным владельцем является Сергей Мельник, один из номинальных владельцев группы "Приват". Jarvis Trading Limited была заемщиком "Приватбанка" до его национализации.

Общая сумма кредитного портфеля этой компании пересекла отметку в 350 миллионов долларов. Сейчас деятельность Jarvis Trading Limited расследуют и украинские правоохранители.

Впоследствии еще одна офшорная компания попадала в поле зрения финансового мониторинга Кипра в сентябре 2010 года. Тогда юристы международной компании-регистратора Trident Trust получили запрос относительно компании Ravenscroft Holdings.

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Кипрские власти интересовались лицом конечного бенефициарного собственника и предупреждали о том, что отказ предоставлять информацию является нарушением, которое может наказываться:

штрафом на сумму в 20 тысяч долларов,

или до 2 лет лишения свободы.

В Trident Trust проигнорировали предупреждение и просто не прислали информации, касавшейся владельцев Ravenscroft Holdings. Хотя внутренняя корреспонденция юристов указывает на то, что записали компанию на Олега Гниненко.

Связь Гниненко с Коломойским

В расследовании говорится, что лицо с таким же именем с 2013 года состоит в правлении Никопольского завода ферросплавов, который связывают с олигархом Коломойским. А кредиты "Приватбанка", выданные Никопольскому заводу ферросплавов в 2009 году, проводились в том числе через уже известный нам офшор Ravenscroft Holdings.

Так, бывшие бенефициарные собственники и их соучастники незаконно присвоили по меньшей мере 12,5 миллиона долларов кредитных поступлений, перечислив их с Ravenscroft Holdings на американский банковский счет Optima International.