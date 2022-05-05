Чи зламають нові санкції хребет Росії

До чого призведуть нові санкції? Боляче, але знову не смертельно. Деталі.

П'ять ударів по економіці режиму

Що хочуть запровадити. З головного:

1. Відключення від SWIFT "Сбербанку" РФ.

2. Поетапна відмова від імпорту в ЄС російської нафти через шість місяців та нафтопродуктів до кінця 2022 року

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Інші санкції:

3. Відключення від SWIFT "Московського кредитного банку" та "Россільгоспбанку".

4. Відключення трьох російських державних мовників з ЄС на кабельному, супутниковому та інтернет-каналах.

5. Накладення санкцій на 58 росіян, у тому числі причетних до військових злочинів у Бучі та облоги Маріуполя.

Які наслідки

1. "Сбербанк"

Він займає приблизно 37% російського банківського сектора.

Відключення від SWIFT закриває можливість прямих банківських транзакцій із європейськими та американськими банками.

На внутрішньому ринку це ніяк не позначиться. Всередині РФ працює внутрішня система аналог SWIFT – СПФС, а з азійськими ринками – китайський аналог SWIFT.

Відключення від міжнародної системи платежів збільшить витрати російських банків на обмін інформацією та зробить процес повільнішим та складнішим.

Також відключення від SWIFT призведе до виникнення проблем з міжнародними операціями, але це не означає, що російські банки перестануть користуватися доларами.

Якщо стисло: боляче, неприємно, але не смертельно.

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2. Нафта

Нафтогазовий сектор приносить Росії до половини доходів бюджету та більше половини експорту.

70% газу та 60% нафти й нафтопродуктів РФ продає саме в країни ЄС.

ЄС, зі свого боку, на 40% залежить від російського газу та на 30% – від нафти та нафтопродуктів.

Газ поки що не чіпають.

До Європи надходить половина всієї російської нафти та нафтопродуктів. Це 2,2 мільйона барелів на день сирої нафти та ще 1,2 мільйона барелів на день нафтопродуктів.

За 2,5 місяці "спецоперації" ЄС заплатив Росії понад 50 мільярдів євро: 20 мільярдів євро за нафту, понад 30 мільярдів євро за газ.

Чому Європа не може одразу "закрити краник"? Це призведе до зростання цін, що покриє збитки РФ, яка продаватиме менше "чорного золота", але отримуватиме приблизно такі ж гроші.

У Росії залишиться лише одне велике джерело валюти – продаж газу. Ввести на нього ембарго ЄС найближчим часом не в змозі.

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Якщо говорити про втрати, за найжорсткішими підрахунками, РФ від нових нафтових санкцій позбудеться 120 мільярдів доларів доходів у 2022 році. При цьому очікуване торгове сальдо торгового балансу за підсумками року буде все одно більше 150 мільярдів доларів, що даватиме достатньо можливостей для продовження військової агресії.

Читайте, робіть висновки, поширюйте! "Карфаген має бути зруйнований!".

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