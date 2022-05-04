Клоунська ротація

Після того, як Кадиров 25 разів "звільнив" Маріуполь, він закликає під час другої фази захопити всі міста в Україні. А сил вистачить?

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І так вже російська армія стала посміховиськом, яке за два з половиною місяці не досягло якихось суттєвих перемог, ресурси практично вичерпані, сам Кадиров відправив в Україну вже понад 20 партій своїх шавок, яких відстрілюють на ура.

Епічно та шизофренічно

Хоча Жириновський якраз і озвучував теми, які не могли озвучувати інші офіційні особи Росії. По суті, кулуарна позиція, яка не завжди могла бути реалізована.

Ось і зараз Кадиров закликає до того, що ніколи не буде реалізовано. Але як воно звучить у коридорах Кремля епічно. Епічно та шизофренічно.

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